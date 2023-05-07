"Уже ясны результаты, выбран Эрландас Галагуз. Все в порядке", – сказала Штраупайте.

По данным Главизбиркома, после подсчета голосов в 12 из 16 участков, за Галагуза проголосовали 59,23% избирателей, а за Штраупайте - 39,72%. Результаты Штраупайте хуже, чем в марте этого года.

Штраупайте признала, что не будет обжаловать результаты выборов.

Напомним, что на выборах мэров 5 марта во второй тур вышли Эрландас Галагуз (29,39%) и Даля Штраупайте (23,77%).

Однако после первого тура возник юридический хаос. Паневежский окружной суд уточнил свое постановление, и Штраупайте запретили участвовать во втором туре. 9 марта ГИК снял ее с участия в выборах.

Правда, 13 марта Апелляционный суд уточнил постановление суда низшей инстанции и разрешил Штраупайте участвовать в выборах. В тот же день ГИК разрешил Штраупайте принять участие во втором туре.

На выборах 19 марта в выборах победу одержал Галагуз (52,15%). Штраупайте набрала 46,24% голосов. Штраупайте обратилась в Главный административный суд Литвы (ГАСЛ), суд распорядился провести повторные выборы.