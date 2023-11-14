Дайнюс Жалимас будет кандидатом в президенты от Партии свободы

Об этом во вторник вечером он сказал в передаче "Тема дня" на LRT.

"Смелые решения, уважение к каждому, открытость – этими принципами и Конституцией я руководствуюсь в течение 30 лет карьеры юриста. Я уверен, что это самые важные и необходимые принципы для президента современного государства. Для открытого лидера, который объединяет, не боится принимать важные, пусть и непопулярные решения", – цитируются его слова в пресс-релизе Партии свободы, появившемся 14 ноября вечером.

Жалимас сказал, что своей компетентностью и опытом хочет внести важный вклад в создание современной, сильной и единой Литвы.

"Хочу быть президентом, который справедлив ко всем. Как раз этого мы сегодня не видим", – подчеркнул он.