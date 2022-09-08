Cтраны Балтии и Польши закрывают границы для россиян с Шенгенскими визами

"Среди граждан России, прибывающих в страны ЕС и Шенгенскую зону, есть лица, целью прибытия которых является подрыв безопасности наших стран, поскольку три четверти граждан России поддерживают агрессивную войну России в Украине", — говорится в декларации премьер-министров.

Согласно документу, Эстония, Латвия, Литва и Польша договорились об общем региональном подходе и выражают "политическую волю и твердое намерение установить национальные временные меры для граждан России, имеющих визы ЕС".

В декларации указано, что въезд граждан России в Шенгенскую зону с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями будет ограничен после принятия каждой страной национальных временных мер и должен вступить в силу в каждой из стран отдельно до 19 сентября.

"Большая часть гражданам России была выдана до широкомасштабной агрессии России в Украине при иных геополитических условиях и обстоятельствах", — говорится в документе, подписанном премьер-министрами Литвы Ингридой Шимоните, Латвии - Кришьянисом Кариньшем, Эстонии - Каей Каллас и Польши - Матеушем Моравецким.

Страны также заявляют, что приветствуют решение остановить действие Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией в качестве необходимого первого шага, но отмечают, что необходимы "дальнейшие более жесткие меры", чтобы значительно сократить количество выдаваемых виз, прежде всего, туристических, и поток граждан России в ЕС и Шенгенскую зону.

По-прежнему будет разрешен въезд по гуманитарным причинам

В заявлении подчеркивается, что это "неполный запрет на въезд и юридически согласованные исключения будут по-прежнему применяться".

Комментируя решение, вице-министр иностранных дел Мантас Адоменас сказал, что растущий поток российских граждан в государства, имеющие сухопутные границы с Россией, «уже давно вызывает озабоченность».

"Мы видим настроения в Российской Федерации, где три четверти населения поддерживают войну в Украине, это угроза безопасности наших государств, угроза национальной безопасности, внутреннему порядку, в связи с чем было принято решение о начале реализации регионального соглашения о том, как будет ограничиваться этот въезд граждан России с шенгенскими визами", - сказал Адоменас в ходе пресс-конференции в четверг.

Он подчеркнул, что в страну смогут въехать диссиденты, борцы за свободу, независимые журналисты и другие лица, прибывающие по гуманитарным соображениям, и члены их семей, а также члены семей граждан ЕС, моряки, лица, следующие транзитом через Калининград, и лица с долгосрочными визами категории D.

"Существует очень четкое понимание того, что граждане, которые выступают против режима (Владимира) Путина и войны в Украине - их поддержка бесспорна и условия для их прибытия будут обеспечены", - сказал Адоменас.

На вопрос, не станут ли исключения для виз категории D способом обойти ограничения, вице- министр иностранных дел ответил, что "у большинства бежавших диссидентов (...) такие визы, отбирать, дифференцировать их было бы трудно".

"Мы будем стремиться к тому, чтобы страны ЕС и члены Шенгенской зоны сократили выдачу всех типов виз гражданам Российской Федерации, а долгосрочные визы выдавались очень взвешенно", — сказал он.

Вице-министр внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс сообщил, что эта процедура будет реализована в Литве путем дополнения постановления о продлении чрезвычайного положения.

"Отправной точкой является внесение в постановление о чрезвычайном положении нового пункта, в котором будет указано, что Служба охраны госграницы Литвы будет уполномочена пропускать только тех граждан России, которые будут соответствовать определенным критериям, установленным правительством", - сказал Абрамавичюс во время пресс-конференции.

Правительство в среду внесло в Сейм проект о продлении чрезвычайного положения.

"Новая практика не создается"

Ранее обсуждалось, что региональное решение также будет включать Финляндию. Однако в среду министр иностранных дел этой страны Пекка Хаависто заявил в Каунасе, что Хельсинки ждут от Еврокомиссии разъяснений, может ли страна отказывать во въезде россиянам с шенгенскими визами, выданными другой страной.

На вопрос, будет ли действовать региональное соглашение, если в нем не будет участвовать Финляндия, Адоменас ответил, что большинство россиян едут в Западную Европу через страны Балтии и Польшу.

"С одной стороны, эти процессы могут измениться, и мы снова увидим какое-то развитие в Финляндии, хотя за соседей сложно строить предположения. С другой стороны, основные потоки идут в этом направлении", — сказал он.

Вице-министр подчеркнул, что такие ограничения «не создают новую практику, не вводят новый правовой режим».

"Происходит ужесточение применения Шенгенского кодекса о границах", - сказал Адоменас.

Ранее глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис заявил, что у россиян сейчас в общей сложности 12 млн действующих шенгенских виз.

Однако вице-министр уточнил в четверг, что на самом деле их гораздо меньше.

"Европейская комиссия подсчитала действующие на данный момент визы, и это 963 тыс. на первое сентября", - сказал политик.