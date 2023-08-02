02 августа 2023 г. 21:30

Cтран Балтии договорились отключиться от российской электросистемы в 2025 году

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Операторы систем передачи электроэнергии Литвы, Латвии и Эстонии "Litgrid", AST и "Elering" подписали соглашение о дате синхронизации. Согласно соглашению, отключение от контролируемой Россией системы и подключение к сетям континентальной Европы произойдет в феврале 2025 года.

Соглашение также предусматривает, что страны Балтии совместно откажутся от продления контракта БРЭЛЛ, заключенного с российским и белорусским операторами летом 2024 года, за полгода до синхронизации.

"Вместе с нашими партнерами мы согласовали конкретные действия и сроки отключения от российской системы и присоединения к Синхронной зоне континентальной Европы. Впервые операторы трех стран совместно взяли на себя четкие обязательства по выполнению синхронизации в оговоренные сроки – в феврале 2025 года", - сказал глава "Litgrid" Рокас Масюлис.

Необходимые работы, такие как установка первых синхронных компенсаторов, установка систем управления и реконструкция третьей линии между Эстонией и Латвией, будут завершены к согласованному сроку. Другие проекты операторов стран Балтии, связанные с синхронизацией, будут реализованы до конца 2025 г. или позже.

Ожидается, что в ближайшее время премьер-министры трех стран Балтии выразят свою поддержку соглашению операторов.

До сих пор Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в системе ОЭС/ЕЭС (так называемое кольцо БРЭЛЛ), в которой частота электроэнергии централизованно регулируется в диспетчерском центре в Москве.

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