Cпикер Сейма: стратегическое партнерство Литвы и Польши выходит за рамки двусторонних отношений

"На нас лежит самая большая ответственность за создание более широкого регионального альянса. Особенно учитывая предстоящее в следующем году председательство Польши в Европейском союзе", - в распространенном в пятницу сообщении говорит В. Чмилите-Нильсен.
По мнению председателя парламента, литовско-польский договор положил конец периоду исторических разногласий и стал поворотным моментом для обоих народов.
"Путь к договору был непростым и долгим. Но благодаря нашим переговорщикам родилось явление, которое иногда сравнивают с примирением Германии и Франции после войны", - отметила она.
В подписанном 26 апреля 1994 года договоре Литва и Польша обязались строить свои отношения "в духе взаимного уважения, доверия, равноправия и добрососедства, отдавая приоритет международному праву и особенно уважению суверенитета, нерушимости границ, запрещению вооруженной агрессии, территориальной целостности, принципам невмешательства во внутренние дела, уважения прав человека и основных свобод".