2024.05.16 14:49

Cпикер Сейма о покушении на премьер-министра Словакии: такие вещи потрясают

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Известие о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо шокирует, сказала спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. Политик подчеркивает, что, живя в сложных геополитических условиях, напряженность в обществе неизбежна.

"Конечно, это шокировало. Желаю премьер-министру Словакии здоровья. Конечно, такие вещи потрясают", - в четверг в Сейме журналистам сказала В. Чмилите-Нильсен.

"Напряженность возникает во всех обществах – и это неизбежно. Мы живем в сложное время, время геополитической напряженности. Знаете, людям всегда свойственно думать, что время, в котором они живут, самое сложное. Но, наверное, если мы посмотрим на это с исторической точки зрения, всегда были проблемы и напряженности", - отметила глава парламента.

В среду словацкие СМИ сообщили о том, что на премьер-министра страны Р. Фицо было совершено покушение, в него стреляли.

В премьер-министра выстрелили перед зданием в Гандлове, где проходило заседание правительства, сообщило информационное агентство Словацкой Республики TASR.

По данным журналистов, прозвучало несколько выстрелов. Премьер-министра доставили в больницу, предполагаемого нападавшего задержала полиция.

В четверг утром появилось сообщение, что после длившейся нескольких часов операции Р. Фицо пришел в сознание, угрозы его жизни нет.

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