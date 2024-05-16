Cпикер Сейма о покушении на премьер-министра Словакии: такие вещи потрясают

"Конечно, это шокировало. Желаю премьер-министру Словакии здоровья. Конечно, такие вещи потрясают", - в четверг в Сейме журналистам сказала В. Чмилите-Нильсен.

"Напряженность возникает во всех обществах – и это неизбежно. Мы живем в сложное время, время геополитической напряженности. Знаете, людям всегда свойственно думать, что время, в котором они живут, самое сложное. Но, наверное, если мы посмотрим на это с исторической точки зрения, всегда были проблемы и напряженности", - отметила глава парламента.