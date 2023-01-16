ЦИК: все политические организации до 15 марта должны будут представить комплекты финансовой отчетности

ЦИК подчеркивает, что меняются требования к независимой проверке финансов политических организаций.

Обязанность заказать независимый аудит возлагается на политические партии, которые в течение календарного года получают сумму дохода в размере 200 средних месячных зарплат и более (в настоящее время это 319 600 евро) или им выделяются ассигнования из государственного бюджета в установленном законодательством порядке.

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Это означает, что отныне все политические партии, получающие ассигнования из государственного бюджета, независимо от суммы дохода, полученного в течение календарного года, должны заключить договор о проверке политической организации с аудиторской компанией или аудитором.

Как сообщает ЦИК, комплект финансовой отчетности каждой политической организации состоит из отчета о финансовом состоянии, отчета о результатах деятельности и пояснительной записки к финансовой отчетности.

Вместе с этим комплектом должны быть представлены приложения: отчет об использовании ассигнований государственного бюджета, отчет о финансировании деятельности политической организации. Также предоставляется журнал регистрации членских взносов и отчет независимого аудитора.

Комплекты финансовых отчетов с приложениями и аудиторскими отчетами будут опубликованы в открытом доступе на вебсайте ЦИК. Также будут опубликованы списки членов политических организаций, уплативших в течение календарного года более 360 евро членских взносов.