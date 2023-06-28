Что такое саммит НАТО и насколько он важен для Литвы?

Линас Кояла, политолог и директор Центра восточноевропейских исследований, говорит, что мероприятие такого масштаба и важности – большая ответственность для Литвы, особенно теперь, когда в Украине идет война и геополитическая напряженность высока. В свою очередь профессор Маргарита Шешельгите, доктор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета (ИМОПН ВУ), отмечает, что на встрече будут обсуждаться вопросы, имеющие значение для Альянса и стран Балтии.
Взоры всего мира будут прикованы к Вильнюсу
Л. Кояла говорит, что саммит НАТО — это всегда важное событие, потому что в нем принимают участие лидеры всех стран НАТО, в том числе президент США, канцлер Германии, президенты Франции и других стран. Политики из стран‒партнеров Альянса также часто приглашаются в качестве гостей. Это делает его глобальным событием, которое будет на слуху у комментаторов и СМИ всего мира, особенно в то время, когда НАТО реагирует на агрессию России против Украины.
«Литва будет в центре мирового внимания во время саммита НАТО. Самые влиятельные мировые лидеры посетят нашу страну в сопровождении больших делегаций. Ожидается также около 1-2 тысяч журналистов из самых разных стран. Второй в истории Литвы визит исполняющего обязанности президента США в нашу страну ‒ это значительное событие. Это огромная ответственность, но в то же время и знак доверия, который показывает, что Литва является полноправным членом НАТО, которому можно доверить организацию мероприятий такого масштаба и важности», ‒ убежден Л. Кояла.
Л. Кояла считает, что то, что решат лидеры стран вместе, будет важно, так как это напрямую повлияет на долгосрочную безопасность нашей страны. Литва надеется на увеличение числа союзников НАТО в нашем регионе, шаги по укреплению защиты воздушного пространства и обязательство государств‒членов увеличить расходы на оборону.
Ожидается принятие важных для Литвы и региона решений
Л. Кояла говорит, что с 1949 года, когда была основана НАТО, было проведено в общей сложности 32 саммита. Цель таких встреч ‒ принятие ключевых решений стратегического уровня, которые влияют на настоящее и будущее всего блока НАТО. По словам политолога, саммиты НАТО проводятся, когда необходим консенсус между лидерами Альянса по определенным ключевым вопросам.
«В прошлом году, например, всего через несколько месяцев после вторжения России в Украину, саммит НАТО в Мадриде заложил основы для трансформации Альянса обратно в готовность к холодной войне. Другими словами, иллюзия того, что триумф демократии после распадa Советского Союза означает прекращение вооруженных конфликтов ‒ по крайней мере, в Европе ‒ была окончательно разрушена. В этом контексте НАТО согласилась укрепить свою обороноспособность ‒ в Мадриде были приняты решения о расширении Сил быстрого реагирования НАТО, подчеркнуто, что возможности Альянса в Центральной и Восточной Европе должны быть увеличены до уровня бригады, и заложены основы для обновленных планов обороны, которые актуальны и для Литвы», ‒ сказала Л. Кояла.
В центре обсуждения ‒ Украина
М. Шешельгите, говоря о решениях, которые могут быть приняты во время саммита НАТО в Вильнюсе, отмечает, что, хотя членство Украины в Альянсе не будет рассматриваться, этой стране, несомненно, будет уделено много внимания.
«Совсем недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ясно дал понять, что пока идет война, Украина точно не будет принята в Альянс. Поскольку было бы наивно ожидать окончания войны к июлю, членство Украины не должно питать пустых надежд. По всей видимости, не надеются и сами украинцы. Однако для Украины саммит НАТО имеет важное политическое и практическое значение. Главное политическое устремление Украины – это очень четкое сообщение о том, что дверь в НАТО для страны открыта, путем установления определенных критериев, шагов или сроков, когда Украина могла бы присоединиться к самому мощному оборонному альянсу в мире», – говорит М. Шешельгите.
Зеленый свет для шведского членства в Вильнюсе?
По словам М. Шешельгите, саммит НАТО в этом году уникален тем, что Финляндия впервые примет участие в качестве члена Альянса. Ожидается, что вступлению Швеции в НАТО также будет уделено значительное внимание. Как и Финляндия, которая недавно вступила в НАТО, Швеция еще больше укрепила бы Альянс, но для ее вступления все еще существуют политические препятствия.
«Были ожидания, что после окончания президентских выборов в Турции будет легче договориться с членом НАТО, наложившим вето на вступление Швеции. Если бы на выборах победил соперник Реджепа Тайипа Эрдогана, шансы, вероятно, были бы выше, но, возможно, нынешний президент, переизбранный на очередной срок, также не будет видеть необходимости в эскалации вопроса, и соглашение будет достигнуто. Правда, Турция недавно объявила, что Швеция все еще не готова к членству в НАТО. Возможно, это сигнал о том, что Турция не желает отступать. Это, по сути, политические нюансы, связанные с тем, о чем Турция хочет договориться с другими странами ‒ особенно с США», ‒ говорит М. Шешельгите.
По мнению М. Шешельгите, не исключено, что соглашение будет достигнуто в Вильнюсе, но это не обязательно произойдет. Правда, что и Финляндия, и Швеция до сих пор тесно сотрудничали с НАТО, поэтому практические и технические вопросы не должны вызывать проблем, и как только будет достигнуто политическое соглашение, Швеция легко интегрируется в Альянс.