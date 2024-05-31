Что будет, если НАТО перейдет еще одну красную линию России: у Путина есть только два варианта

"Российская имперская логика такова, что там, куда пришел российский военный, там - Россия. Где Россия установит линии, нас не должно волновать, мы видим, что эти атаки, нарушающие красные линии, не вызывают реакций в России и на Западе, значит, эти линии есть в головах у западных политиков – сами установили и регулируют, даже когда военная логика показывает, что никаких угроз их нарушение не таит. Если это война, то война с ограничениями - это пародия", – сказал Артур Плокшто, преподаватель Литовской военной академии.