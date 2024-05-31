Что будет, если НАТО перейдет еще одну красную линию России: у Путина есть только два варианта

Российские нефтеперерабатывающие заводы, системы МВО, командные пункты, корабли, авиационные базы, а сейчас и важные радады – все это в последнее время стало мишенью для украинцев, их атакуют дронами, а некоторые объекты – крылатыми и баллистическими ракетами, полученными от НАТО.
Огромный и постыдный ущерб на фронте или успешные атаки объектов, находящихся далеко от линии фронта - наносит России и кремлевскому режиму как физический, так и репутационный урон.
Но дальше может быть еще хуже, ведь США испытывает сильное давление из-за ограничений в отношении украинцев: не только украинцы жалуются, что Джо Байден и его администрация не дают им бить по мишеням в России. Даже влиятельные американские политики открыто требуют снять ограничения на использование западного оружия – разрешить использовать крылатые и баллистические ракеты против России.
До сих пор американцы, не указывая причины, придерживаются позиции, что ATACMS, Storm Shadow, SCALP и другие ракеты, а также истребители F-16, на которых в этом году боевые задачи начнут выполнять украинцы, можно использовать только против мишеней России в Украине.
Поддерживающие Украину утверждают, что эти ограничения создают искусственное препятствие, мешающее прогнать оккупантов, позволяют россиянам беспрепятственно выполнять свои операции, что такие ограничения нелогичны – с начала войны Россия начертила немало красных линий и угрожала за их пересечение, но неоднократно их переступали и ничего за этим не следовало.
Так почему в этом случае должно быть иначе, если все больше стран НАТО высказывается за упразднение этих ограничений, и за службу инструкторов в Украине? На самом ли деле у Кремля остался один путь – ядерная карта, которой он пытается размахивать, угрожая Украине и Западу?
Что касается ракет – попытка выкрутиться, угрозы
Администрация США еще в прошлом году заявляла, что ракеты ATACMS не могут быть переданы Украине. Аргументы были неясные, взаимоисключающие и фактически не всегда справедливые. Украинцы не скрывали своего желания получить эти ракеты за достоинства ATACMS – они быстро достигают цели на большом расстоянии, метко бьют в цель и наносят значительный ущерб разным целям.
Однако в течение некоторого времени США сочиняли объяснения, почему нельзя передавать ATACMS: то не хотели "эскалации ситуации", чтобы не вызвать Третью мировую войну, то говорили, что у США недостаточно запасов ATACMS, несмотря на то, что у американцев было их несколько тысяч.
Россия традиционно предупредила, что передача этих ракет вызовет дополнительный риск эскалации, несмотря на то, что украинцы переходили все линии, били дронами по разным целям в самой России.
Все эти угрозы да и оправдания не раз уже слышали, они были опровергнуты, а кремлевские красные линии не раз переступали. Неважно, какой был вопрос - американских или немецких танков, систем Patriot – украинцы рано или поздно их получали, Третья мировая не началась.
Не началась она и тогда, когда украинцы в первый раз использовали ракеты ATACMS в октябре прошлого года, и сейчас, когда украинцы стали использовать ракеты ATACMS для уничтожения ПВО России, кораблей в Крыму и объектов в Донецкой области.
Россия, оккупировавшая эти территории, считает их своими суверенными территориями, но как падали ракеты на российские военные объекты, так и падают. От красных линий, кажется, ничего не осталось.
"Российская имперская логика такова, что там, куда пришел российский военный, там - Россия. Где Россия установит линии, нас не должно волновать, мы видим, что эти атаки, нарушающие красные линии, не вызывают реакций в России и на Западе, значит, эти линии есть в головах у западных политиков – сами установили и регулируют, даже когда военная логика показывает, что никаких угроз их нарушение не таит. Если это война, то война с ограничениями - это пародия", – сказал Артур Плокшто, преподаватель Литовской военной академии.
Все угрозы России, связанные с ответными ударами и эскалацией не подтвердились и после того как Великобритания и Франция решили передать крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, которые использует украинская авиация, уничтожая российские мишени в том же Крыму. Например, в прошлом году здесь был уничтожен штаб черноморского флота, десантный корабль, подлодку.
Положение россиян ухудшилось, поскольку украинцы доказали, что могут наносить точные удары по объектам, которые Россия считает своими, но и показали, чего стоят угрозы эскалацией, ничего не последовало.
Как изменилась бы ситуация на фронте?
С другой стороны, важным вопросом остается тема, изменило ли это как-то ситуацию на фронте? Ответ не однозначный, поскольку уничтожение российской ПВО и кораблей наносит как физический, так и репутационный ущерб.
Но на фронте положение украинцев остается сложным по иным причинам – нехватка амуниции, персонала, российских атак, на которые Россия может выделить больше материальных и человеческих ресурсов, чем украинцы.
А есть и большая дилемма: если Россия не осуществила свои угрозы, если не подняла планку эскалации выше, это не значит, что так будет и в будущем.
Это также не значит, что российские угрозы не действуют, особенно, когда Россия использует ядерную риторику. Литва угрозы ядерным оружием воспринимает как рядовую угрозу – пошумит, поугрожает и успокоится, ничего не будет, мы привыкли.
"Это мы привыкли. Мы в Литве, в других странах Балтии, в Польше, в Румынии. Мы видим ситуацию иначе. А на Западе они боятся, поэтому россияне продолжают эти учения. Это всего лишь пиар-акция, смотрите, сейчас выстрелим", – сказал в передаче "С кем будем воевать?" Плокшто.
Он не придал большого значения российской ядерной риторики и нестратегическим ядерным учениям, которые Кремль готовит со своим содержанцем – Александр Лукашенко и его режим рьяно согласились участвовать в этих учениях, во время которых наблюдается немало показухи и неприкрытых угроз в адрес Запада.
Считает, что может победить
Все эти сигналы Россия связывает как с использованием западного оружия на территории России, так и с возможным размещением западных инструкторов в Украине, об этом не раз упоминали несколько стран, включая Литву и Эстонию, как о реальной угрозе.
Настоящий вопрос, по мнению Плокшто, когда Россия будет готова использовать ядерное оружие, ведь даже когда блуждаешь в пространстве, надо сохранять рациональность. Тем более сейчас, когда Россия намерена благословлять войну или верит в победу.
"Я вижу другие угрозы – россияне погружаются в мистицизм, Александр Дугин становится очень важным для российской элиты. И чем дальше, тем больше. Они верят, что они борются за правое дело, что это священная война и, кажется, у них это получается. Мы видим, что идеология имеет большее влияние, чем ATACMS", – сказал эксперт.
Якобы, только если произойдет перелом в войне, и рухнет российский режим, тогда опасность использования ядерного оружия будет более реальной, ведь такое условие по сути утверждено и в российской военной доктрине, и кажется логичным по крайней мере со стороны самого режима.
Красные линии – только у нас в головах?
Пока никакая угроза режиму не грозит, а российская армия, несмотря на огромные потери, понемногу продвигается вперед, проблем с персоналом у нее пока нет. Более того, даже болезненные удары по российским силам, особенно, с использованием систем ATACMS или крылатых ракет, не только показали, чего стоят красные линии России, но и ограниченные возможности.
"Что значит удары по территории России? Там есть такие объекты, удар по которым для России будет болезненным. Например, в Таганроге "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева", на котором россияне модернизируют самолеты A-50. Несколько таких самолетов они потеряли, осталось примерно 7. В результате хорошей атаки, от них останется груда металла, а строительство новых займет несколько лет", – сказал Плокшто.
Есть радарные станции, одна в Армавире "Воронеж ДМ", она устанавливает запуск баллистических ракет, ее украинцы уже атаковали. Но еще важнее, по словам собеседника, было бы отрезать первый российский эшелон, на котором Россия концентрирует свои силы, технику.
"Если туда попасть, это скажется на фронте. И эти силы находятся за границей. Когда появились HIMARS, россияне были вынуждены передислоцировать склады, а когда появятся ракеты, которые смогут атаковать их территорию, им придется думать, что делать", – сказал Плокшто, но он заметил, что для победы украинцев этого мало, ведь Россия верит, что не может этого допустить, даже если в определенном смысле она уже проиграла.
"Что значит поражение и победа? Целью России было уничтожение украинского государства – они этой цели не добились и проиграли войну в первый ее день. Но что значит поражение? Крах российского режима или дезинтеграция страны – в последнее я не верю, а режим держится прочно", – констатировал собеседник.
Так что должно случиться, чтобы ход войны изменился? По мнению Плокшто, можно провести аналогию с Первой мировой войной, когда россияне сначала вступили в войну с большим энтузиазмом, но понесли большие потери и через три года рухнул и режим, и государство.Правда, для этого потребовалось влияние извне, т.е. большевиков, в перевороте которых участвовала и Германия. Сегодня ни в России, ни за ее пределами нет такого Ленина, который мог бы свергнуть путинский режим, а желание россиян продолжать войну пока непоколебимо.
С другой стороны, по словам Плокшто, Россия уже использовала все, что есть у нее в арсенале, за исключением ядерного оружия. Однако на его использование не решалась и не решается по сей день – в 2022 году, когда после успешных контратак украинцев российский фронт нес большие потери, Кремль был ближе всего к этой точке, а сейчас, когда режим считает, что побеждает в войне, нет смысла.
С одной стороны, у Путина есть ясный выбор – продолжать начатое и угрожать, пока это действует. Но если страны НАТО перейдут еще одну черту, останутся два пути – или делать вид, что рубеж не был нарушен, или увеличивать ставки, это означает эскалацию.
Плокшто не исключил возможности, что Россия может практически, только с целью демонстрации, запугивая Запад, воспользоваться ядерным оружием на территории Украины. Это классическая тактика России.
"Деэскалация путем эскалации. Россияне покажут, что на самом деле могут использовать, и Запад испугается. Ноя есть ясные заявления других стран, что использование любого ядерного оружия, даже небольшой мощности, будет расцениваться, как стратегическое. И Россия не знает, что последует за этим. Сила такого оружия в том, что оно действует против тех, кто боится, поэтому россияне устраивают показуху. Слава Богу, что запад не говорит, что сделает, если россияне используют ядерное оружие", – заметил Плокшто.
Именно поэтому, по словам собеседника, страны НАТО должны стирать красные линии России в своих головах.
"Их нарушение - это сигнал для России, она может их оставить", – считает эксперт.