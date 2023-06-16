aA
Национальный центр кризисного управления (НЦКУ) принял решение в настоящее время не предлагать правительству Литвы объявлять чрезвычайную ситуацию государственного уровня.
Grūdų ūkis
Grūdų ūkis

Решение было принято после оценки текущего воздействия засухи на сельское хозяйство, пожароопасность, уровень воды и рыболовство. Установлено, что имеющихся в настоящее время мер и финансовых инструментов достаточно для управления данными рисками.

В пятницу на заседании центр заслушал оценки министерств сельского хозяйства, финансов, окружающей среды, Департамента противопожарной безопасности и спасения, Государственного лесничества относительно необходимости объявления чрезвычайной ситуации государственного уровня.

В зависимости от погодных изменений ситуация может измениться, поэтому на следующей неделе Национальный центр кризисного управления снова соберется и оценит динамику наблюдаемых показателей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Минсельхоз из-за засухи может объявить чрезвычайную ситуацию на государственном уровне

В связи с продолжающейся в Литве засухой Министерство...

В Литве идут дожди: жители делятся радостью в социальных сетях

Изнуряющая стихийная засуха в Литве закончилась –...

TOP новостей

Литва готовит список товаров, которые запретят перевозить через нашу страну

Министерство экономики и инноваций зарегистрирует...

Синоптик представил прогноз погоды на выходные

Синоптик Тадас Кантаутас рассказал Delfi, какой будет...

Чрезвычайную ситуацию из-за засухи в Литве пока не объявят

Национальный центр кризисного управления (НЦКУ) принял...

Gulbinų kvartalas

Мэр Вильнюса отреагировал на скандал в Гульбинае: у муниципалитета есть план

После проведенного журналистом портала Delfi...

В течение нескольких месяцев число пациентов достигло годового показателя: сбываются предупреждения врачей

Каунасская больница несколько недель назад сообщила,...