Чрезвычайную ситуацию из-за засухи в Литве пока не объявят

Решение было принято после оценки текущего воздействия засухи на сельское хозяйство, пожароопасность, уровень воды и рыболовство. Установлено, что имеющихся в настоящее время мер и финансовых инструментов достаточно для управления данными рисками.
В пятницу на заседании центр заслушал оценки министерств сельского хозяйства, финансов, окружающей среды, Департамента противопожарной безопасности и спасения, Государственного лесничества относительно необходимости объявления чрезвычайной ситуации государственного уровня.
В зависимости от погодных изменений ситуация может измениться, поэтому на следующей неделе Национальный центр кризисного управления снова соберется и оценит динамику наблюдаемых показателей.
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