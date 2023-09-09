Чмилите-Нильсен переизбрана председателем Движения либералов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

На выборах председателя Движения либералов, входящего в правящую коалицию, на третий срок переизбрана Виктория Чмилите-Нильсен.

"Движение либералов – одна из трех основных партий Литвы. Глядя на членов партии, я говорю, что это вполне реально в ближайшем будущем", - заявила в пятницу Чмилите-Нильсен, поблагодарив членов партии за оказанное доверие.

Чмилите-Нильсен набрала более 88% голосов участвовавших в выборах председателя партии членов Движения либералов, за нее проголосовали 1024 избирателя.

Как Elta сказала координатор по коммуникации и международным отношениям партии Клаудия Грабаускайте, участвовавший в выборах Витаутас Тамошюнас, занявший второе место, набрал 6,22% голосов членов партии, за него проголосовали 72 участника выборов.

На третьем месте остался Витаутас Данилявичюс, набравший 4,15% голосов участвовавших в выборах либералов. За него проголосовали 48 членов партии, на четвертом мес

Всего в выборах участвовали 1 158 либералов.

Председателем партии на двухлетний срок Чмилите-Нильсен будет назначена 16 сентября на съезде Движения либералов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии