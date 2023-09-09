Чмилите-Нильсен переизбрана председателем Движения либералов

"Движение либералов – одна из трех основных партий Литвы. Глядя на членов партии, я говорю, что это вполне реально в ближайшем будущем", - заявила в пятницу Чмилите-Нильсен, поблагодарив членов партии за оказанное доверие.

Чмилите-Нильсен набрала более 88% голосов участвовавших в выборах председателя партии членов Движения либералов, за нее проголосовали 1024 избирателя.

Как Elta сказала координатор по коммуникации и международным отношениям партии Клаудия Грабаускайте, участвовавший в выборах Витаутас Тамошюнас, занявший второе место, набрал 6,22% голосов членов партии, за него проголосовали 72 участника выборов.

На третьем месте остался Витаутас Данилявичюс, набравший 4,15% голосов участвовавших в выборах либералов. За него проголосовали 48 членов партии, на четвертом мес

Всего в выборах участвовали 1 158 либералов.