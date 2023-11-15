Чмилите-Нильсен о визите в Ватикан: папа римский сказал, что менталитет России – империалистический

"Папа говорил не так как раньше – он сказал, что менталитет России является империалистическим, и это отражается на действиях в Украине, намерениях агрессии по отношению к другим регионам", – заявила в среду В. Чмилите-Нильсен в интервью.

Председатель Сейма отметила, что данная позиция понтифика отличается от его предыдущей позиции.

По ее мнению, на это могли повлиять высказывания о России и ее культуре, вызвавшие международный резонанс, а также беседы с украинскими священнослужителями.

"(Тон) изменился, особенно после тех заявлений, которые прозвучали и в Литве – я знаю, что и у архиереев Украинской церкви тоже была не одна возможность побеседовать с папой", – заявила спикер Сейм.

Политик также говорит, что изложила папе римскому отношение Литвы к войне в Украине. По мнению В. Чмилите-Нильсен, когда Литва излагает свою позицию влиятельным людям мира, это может повлиять на их оценку ситуации.