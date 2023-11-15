Чмилите-Нильсен о визите в Ватикан: папа римский сказал, что менталитет России – империалистический

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, вернувшаяся из Ватикана, говорит, что тон папы Франциска в отношении российской войны в Украине стал жестче, чем раньше. По словам лидера парламента, глава Католической Церкви признает, что вызванная Россией война и агрессия, проявляемая по отношению к другим странам региона, являются результатом империалистического мышления.

"Папа говорил не так как раньше – он сказал, что менталитет России является империалистическим, и это отражается на действиях в Украине, намерениях агрессии по отношению к другим регионам", – заявила в среду В. Чмилите-Нильсен в интервью.

Председатель Сейма отметила, что данная позиция понтифика отличается от его предыдущей позиции.

По ее мнению, на это могли повлиять высказывания о России и ее культуре, вызвавшие международный резонанс, а также беседы с украинскими священнослужителями.

Popiežius Pranciškus

"(Тон) изменился, особенно после тех заявлений, которые прозвучали и в Литве – я знаю, что и у архиереев Украинской церкви тоже была не одна возможность побеседовать с папой", – заявила спикер Сейм.

Политик также говорит, что изложила папе римскому отношение Литвы к войне в Украине. По мнению В. Чмилите-Нильсен, когда Литва излагает свою позицию влиятельным людям мира, это может повлиять на их оценку ситуации.

"Если папа и самые влиятельные люди мира будут чаще слышать позицию Литвы, она будет больше отражаться в их высказываниях. (...) Я думаю, что такие встречи очень значимы именно потому, что мы должны прямо донести то, как мы видим текущую ситуацию", – сказала глава Сейма.

"Святой Престол и его Святейшество папа обращаются ко всему миру, и в Литве мы склонны (...) предполагать, что весь мир видит ситуацию так же, как и мы. Действительность на самом деле сложнее", – отметила В. Чмилите-Нильсен.

В понедельник В. Чмилите-Нильсен на встрече с папой Франциском в Ватикане обсудила международную поддержку Украины, а также роль Ватикана в поддержке стран, стремящихся к свободе и демократии. Лидер парламента отметила, что она также изложила папе позицию Литвы по вопросу войны в Украине.

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