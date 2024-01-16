Члены Сейма обратятся к президенту о предоставлении литовского гражданства американской фигуристке Рид

"На данный момент около 30 членов Сейма уже подписали это обращение. И в то же время я хочу призвать Эллисон снова обратиться к президенту с просьбой о предоставлении гражданства в порядке исключения. Потому что предыдущие два раза в гражданстве было отказано по единственной причине – недостаточные заслуги перед Литвой. Что ж, после этих выходных очевидно, что такие заслуги есть", - во вторник радио LRT сказала Д. Асанавичюте.
Политик подчеркнула, что сама Э. Рид должна еще раз обратиться к президенту за предоставлением литовского гражданства.
По ее словам, обращение, подписанное членами Сейма, будет лишь дополнительным обращением, которое, по словам Д. Асанавичюте, должно быть отправлено президенту во вторник.
"Я не ожидала такой активности – за вечер собрали подписи, а сегодня днем отправим", - отметила консерватор.
В понедельник сообщалось о назревающей в Сейме инициативе обратиться к президенту Г. Науседе с просьбой предоставить гражданство Литвы фигуристке, призеру чемпионата Европы по фигурному катанию Э. Рид.
В письме президенту говорится, что прошедший в минувшие выходные в Каунасе чемпионат Европы по фигурному катанию, на котором пара фигуристов Э. Рид и Саулюс Амбрулявичюс завоевали бронзовые медали, существенно меняет оценку обстоятельств вопроса о гражданстве.
Оценивая последние достижения пары, президента призывают принять во внимание "решимость и желание Э. Рид представлять Литовское государство, преданность культуре страны и предоставить возможность дальнейшего прославления Литвы в мире".
Поэтому главе страны предлагается в порядке исключения предоставить литовское гражданство и дать возможность паре фигуристов участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года.