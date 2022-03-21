"Сейчас мы находимся в Киеве, я говорю с вами из Верховной Рады, мы обсудили с главой Рады Стефанчуком, как дальше работать в дипломатических форматах. Мы поддерживаем украинцев вооружением, мы должны сделать так, чтобы все западные страны сделали то же самое, а также усилить санкции против России, в отношении нее требуется десвифт (отключение от swift - Ред.) для всех банков, эмбарго энергоресурсов, Литва является тем государством, которое постоянно поднимает эти вопросы", - сказал Кащюнас BNS в телефонном интервью в понедельник.
Представители Литвы через Председателя Верховной Рады пригласили для выступления в Сейме Литвы президента Украины Владимира Зеленского, сообщил Кащюнас, возглавляющий парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне.
Делегация из трех депутатов Сейма находится в Украине с воскресенья, чтобы продемонстрировать поддержку, парламентарии намерены вернуться в Вильнюс во вторник.
Эти трое депутатов Сейма уже посещали Украину в начале марта.
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