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В среду члены Комитета по иностранным делам (КИД) Сейма Литвы избрали его председателем консерватора Лайму- Люцию Андрикене.
Laima Andrikienė
Laima Andrikienė
© DELFI / Domantas Pipas

Ее кандидатура была одобрена единогласно. Окончательное решение о назначении нового главы КИД примет весь Сейм.

Нового главу комитета назначат после того, как его прежний глава Жигимантас Павилёнис по призыву фракции консерваторов (Союза отечества - Литовских христианских демократов (СО - ЛХД) покинул пост.

Это было сделано после критики Павилёниса в адрес правительства из-за того, что не удалось остановить транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву, невзирая на вступившие в силу санкции США для этого белорусского предприятия.

Андрикене работает в Сейме четвертый срок полномочий. Она была европарламентарием, а в 1996–1998 годах была министром по европейским делам.

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