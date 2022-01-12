Ее кандидатура была одобрена единогласно. Окончательное решение о назначении нового главы КИД примет весь Сейм.
Нового главу комитета назначат после того, как его прежний глава Жигимантас Павилёнис по призыву фракции консерваторов (Союза отечества - Литовских христианских демократов (СО - ЛХД) покинул пост.
Это было сделано после критики Павилёниса в адрес правительства из-за того, что не удалось остановить транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву, невзирая на вступившие в силу санкции США для этого белорусского предприятия.
Андрикене работает в Сейме четвертый срок полномочий. Она была европарламентарием, а в 1996–1998 годах была министром по европейским делам.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Небывалый скачок заболеваемости в Литве: 4635 новых случаев коронавируса, 6 смертей (5)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 4635 новых...
Конфликт между Литвой и Китаем отражается на торговле: возможно, разрешен экспорт только необходимых товаров (6)
Китай наказывает Литву , не принимая те товары, замену...
Фиаско министра охраны окружающей среды: парламент не принял поправки к закону о налоге на авто
Парламент Литвы 12 января не принял к рассмотрению...
В Польше решили cнижать цены на топливо, газ, продукты питания и удобрения (3)
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о...
В ночь на субботу нельзя будет скачать "паспорт возможностей" и европейский ковид-сертификат
Центр реестра информирует, что в связи с обновлением...