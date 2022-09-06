"Думаю, что оппозиционные фракции найдут общий консенсус в том, что министр Крейвис не ответил на многие вопросы. Осталось так много вопросов, а ответов нет. Я думаю, что неизбежно необходимо готовиться к вынесению вотума недоверия министру энергетики", - во вторник в интервью порталу 15min сказала В. Блинкявичюте.

Она пояснила, что в ходе вынесения вотума недоверия министр сможет ответить на множество возникающих вопросов, также, тогда может стать ясно, подходит ли он для нынешней должности.

"Он должен понять свою ответственность, действительно ли он подходит для этой должности и ответить на множество вопросов. Я уверена, что, когда начнется сессия, этот вопрос будет (поднят – ЭЛЬТА)", - сказала председатель СДПЛ.