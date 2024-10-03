Четыре кандидата в Сейм задекларировали доход более чем в 1 млн евро за 2023 год

Между тем, Э. Гячас задекларировал 32 тыс. евро ПНН – что составляет 1,96 проц. от полученных доходов, А. Забулис задекларировал 9,9 тыс. евро или 0,8 проц. от доходов, а П. Бандалевич задекларировал всего 0,35 проц. от дохода – 3,9 тыс. евро.

Задекларированная В. Успасских сумма ПНН – 451 тыс. евро, что составляет 12,6 проц. от полученных доходов.

Однако, как отмечает Verslo žinios, многие из кандидатов с прошлогодним доходом в 0,5–1 млн евро задекларировали небольшую сумму подоходного налога с населения (ПНН) – всего по несколько тысяч евро.

За ним следуют кандидат от Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Эгидиюс Гячас – 1,7 млн евро, представитель партии „Свобода и справедливость“ Антанас Юозас Забулис – 1,24 млн евро и Павел Бандалевич от Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей – 1,14 млн евро.

Президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов (ЛАБА) Дайва Чибирене, оценив информацию, заявила порталу, что создается впечатление, что В. Успасских – один из немногих, кто не претендует на налоговые льготы.

„В. Успасских, скорее всего, платит стандартные 15 проц. ПНН и имеет мало необлагаемых налогом доходов“, – сказала она в интервью Verslo žinios.

Наибольший процент от доходов, полученных всеми кандидатами от партий за прошлый год – 12 проц. – задекларировал Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), далее следуют Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) – 9,6 проц., Союз демократов „Во имя Литвы“ – 9,4 проц., Союз Отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) – 9,2 проц.