Четверг – последний день досрочного голосования на выборах в Сейм Литвы

В четверг также продолжается голосование в больницах, социальных учреждениях, домах опеки, воинских частях и местах отбывания наказаний.

Как указывает ГИК, все избиратели смогут проголосовать в любом месте досрочного голосования, независимо от того, где они задекларировали свое место жительства. Собираясь голосовать, с собой необходимо взять только документ, подтверждающий личность. После предъявления документа избирателю будет выдан бюллетень для досрочного голосования. Избиратели получат квитанцию ​​о получении конверта со специальным знаком.

За первые два дня досрочного голосования на выборах в Сейм уже проголосовало более чем 106 тыс. избирателей, явка составила 4,5 проц., сообщили в Главной избирательной комиссии (ГИК).

11-12 октября члены избирательных комиссий посетят избирателей на дому. Избиратели с ограниченными возможностями, люди, которые за ними ухаживают на дому, люди, неспособные работать по причине болезни, а также избиратели в возрасте 70 лет и старше могут голосовать дома.

В списках избирателей на избирательных участках Литвы зарегистрировано 2 326 332 избирателя. Основной день выборов в Сейм – 13 октября, воскресенье. Двери избирательного участка откроются в 7 часов утра, и избирателей будут ждать до 20 часов вечера.