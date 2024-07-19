2024.07.19 15:10

Центр радиационной безопасности Литвы: поводов для беспокойства по поводу возможной аварии на Ростовской АЭС нет

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Центр радиационной безопасности
Центр радиационной безопасности
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

После сообщений о возможной аварии на Ростовской атомной электростанции (АЭС) в России Центр радиационной безопасности заявляет, что прямой радиологической угрозы для Литвы нет.

„Специалисты по радиационной безопасности постоянно наблюдают за радиационным фоном в Литве. Он не изменился, и у жителей нет причин для беспокойства“, - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.

„Мы немедленно проинформируем ответственные учреждения и население о любой возможной опасности, связанной с распространением радиоактивных материалов в Литве, и дадим рекомендации по применению защитных мер“, - заверили в Центре радиационной безопасности.

В сообщении отмечается, что необходимости жителям принимать таблетки йодида калия нет.

Ростовская АЭС находится на расстоянии более 1,3 тыс. километров от Литвы.

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