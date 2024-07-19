Центр радиационной безопасности Литвы: поводов для беспокойства по поводу возможной аварии на Ростовской АЭС нет

„Специалисты по радиационной безопасности постоянно наблюдают за радиационным фоном в Литве. Он не изменился, и у жителей нет причин для беспокойства“, - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.

„Мы немедленно проинформируем ответственные учреждения и население о любой возможной опасности, связанной с распространением радиоактивных материалов в Литве, и дадим рекомендации по применению защитных мер“, - заверили в Центре радиационной безопасности.

В сообщении отмечается, что необходимости жителям принимать таблетки йодида калия нет.