Центр кризисного управления: правительству Литвы не следует объявлять ЧС на общегосударственном уровне

„Учитывая экспертные оценки и мобилизованные силы для восстановления предоставления услуг потребителям, НЦКУ в настоящее время не предлагает правительству объявить чрезвычайное положение на общегосударственном уровне“, – подчеркивается в распространенном в пятницу пресс-релизе.

По данным НЦКУ, над ликвидацией последствий бури ответственные учреждения и предприятия работают круглосуточно, а масштабы ущерба будут полностью оценены после сбора всей соответствующей информации.