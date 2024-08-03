Центр кризисного управления: правительству Литвы не следует объявлять ЧС на общегосударственном уровне

„Учитывая экспертные оценки и мобилизованные силы для восстановления предоставления услуг потребителям, НЦКУ в настоящее время не предлагает правительству объявить чрезвычайное положение на общегосударственном уровне“, – подчеркивается в распространенном в пятницу пресс-релизе.
По данным НЦКУ, над ликвидацией последствий бури ответственные учреждения и предприятия работают круглосуточно, а масштабы ущерба будут полностью оценены после сбора всей соответствующей информации.
„Оператор распределения энергии ежедневно устраняет сбои и восстанавливает электроснабжение примерно для 30-40 тыс. потребителей. Полное восстановление электроснабжения и других услуг – питьевого водоснабжения, услуг мобильной связи – для остальных потребителей ожидается до конца этой недели“, – говорится в пресс-релизе.
На данный момент чрезвычайная ситуация на муниципальном уровне вследствие бури объявлена в 5 муниципалитетах – Акмянском, Йонишкском, Радвилишкском, Вильнюсском и Кайшядорском районах. Рассматривают такую возможность Кельмсский, Шяуляйский и Шальчининкский районные муниципалитеты.
Чрезвычайные ситуации на общегосударственном уровне объявляются в индивидуальном порядке после оценки текущей ситуации, размера ущерба и сроков его ликвидации, имеющихся ресурсов и необходимых действий.
Независимо от уровня объявления чрезвычайной ситуации Правительство и другие государственные ведомства поддерживают постоянную связь и, с учетом последствий конкретной чрезвычайной ситуации и размера ущерба, способствуют возмещению убытков и, согласно действующему законодательству, непосредственно содействуют ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
В минувшие выходные и в начале недели в Литве бушевала сильная буря, во время которой валились деревья. В Вильнюсе, в Григишкес, упавшее дерево убило 50-летнюю женщину. Муниципалитеты и жители подсчитывают миллионные убытки, нанесенные стихийным бедствием.