Цель не оправдает средства: почему жертвами борьбы официального Минска с картой поляка являются собственные граждане

Таким образом, режим Лукашенко поставил граждан Беларуси, имеющих карту поляка перед дилеммой “или-или”. С одной стороны, выбирая карту поляка они лишаются ряда прав, предусмотренных конституцией. Понятно, что сам процесс выборов в Беларуси далек от демократических стандартов, а назначения чиновников на те или иные должности требуют полного их подчинения существующей системе. Однако, подобное положение законодательства препятствует реализации принципа равенства всех граждан, накладывая необоснованные ограничения на лиц, относящихся к польскому национальному меньшинству. Кроме того, такой подход принципиально по этническому признаку ограничивает круг лиц, которые могут занимать соответствующие должности, особенно в тех районах Беларуси, где этнические поляки составляют значительную часть населения. С другой стороны, отказываясь от карты поляка, эти люди усложняют возможность контактов с Польшей как этнически родственным государством. В каждом конкретном случае это индивидуальная история, однако в действиях представителей режима Лукашенко вырисовывается общая тенденция, не соответствующая духу и букве европейских норм, касающихся защиты прав национальных меньшинств, пусть даже в формате мягкого права ОБСЕ. Во-первых, нарушается принцип равенства перед законом на основании принадлежности данных граждан к польскому национальному меньшинству. Во-вторых, данный подход очевидно затрудняет трансграничные контакты белорусских поляков с Польшей. В целом, данную проблему можно также экстраполировать и на этнических литовцев, проживающих в Беларуси. Ее уровень, безусловно, меньше, поскольку количество граждан Беларуси литовской национальности в разы меньше, чем этнических поляков. Тем не менее, уровень проблемы — это всегда сумма индивидуальных историй, а те всегда касаются конкретных людей. Но как когда-то давно сказал Александр Лукашенко: “Я свое государство за цивилизованным миром не поведу!”