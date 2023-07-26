Цель не оправдает средства: почему жертвами борьбы официального Минска с картой поляка являются собственные граждане

Тема национальных меньшинств зачастую оставалась где-то на втором плане, когда в различных органах ЕС обсуждалась белорусская ситуация. Попробуем разобраться, почему присутствие данной темы на повестке важно и как оно может помочь белорусскому гражданскому обществу.
В доступном списке дополнений к отчету, подготовленному Пятрасом Ауштрявичюсом, кроме прочего говорится о закрытии школ с литовским и польским языками обучения, а также уничтожении польских мемориальных кладбищ в Беларуси. О том, как режим Лукашенко ликвидировал возможность получения образования для польского и литовского национальных меньшинств, Delfi подробно писал в конце апреля 2023 г. Поводом для того текста стала история с ликвидацией общественного объединения литовцев "Гимтине" из деревни Пеляса Вороновского района Гродненской области.
С тех пор ситуация изменилась не в лучшую сторону. Независимые белорусские СМИ и правозащитники неоднократно писали о том, что спецслужбы режима Лукашенко различными способами "настойчиво рекомендуют" гражданам отказываться от карты поляка. Среди прочего сообщается о случаях, когда представители спецслужб рекомендовали прямо на границе отказаться от карты поляка, а тем, кто не хотел этого делать, угрожали "сутками".
По официальным данным начиная с 2008 г. карту поляка получили более чем 160 тысяч граждан Беларуси. Данная цифра может быть по разным причинам неактуальной, однако она свидетельствует о том, что заинтересованность в наличии такого документа среди граждан Беларуси была и остается значительной. Во многих случаях информация о наличии у кого-либо карты поляка становится известной властям посредством проверки наличия польской визы. Именно цель выдачи "24" говорит о том, что основанием для этого послужила карта поляка, имеющаяся у конкретного гражданина Беларуси. Таким образом у белорусских обладателей карты поляка при пересечении границы собственной страны отсутствует реальная возможность скрыть ее наличия от властей, а те в свою очередь могли довольно легко создать и обновлять соответствующую базу данных собственных граждан, имеющих такой документ.
Ограничения прав собственных граждан
Долгое время карта поляка является предметом атак пропагандистов и чиновников, представляющих режим в Минске. Действительно, карта поляка - это документ, который выдается польским государством. Однако, его обладателями являются иностранные граждане, являющиеся этническими поляками, т.е. в данном конкретном случае - это граждане Беларуси.
В начале 2023 г. в Беларуси были приняты изменения в Избирательный кодекс, по которым наличие иностранного гражданства или документов иностранных государств, “предоставляющих права на льготы и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью” лишают такого гражданина права баллотироваться в депутаты любого уровня. Для государственных служащих такое ограничение существует еще с 2012 г., а для депутатов местного уровня - с 2015 г. Если бы в Литве были аналогичные ограничения, то политики вроде Вальдемара Томашевского или Михала Мацкевича были бы лишены права избираться в депутаты.
Чуть ранее, в начале января 2023 г., Александр Лукашенко подписал закон об изменении закона о гражданстве. Он вступил в силу 11 июля и обязал всех граждан Беларуси, получивших гражданство иностранного государства, вид на жительство или иной документ вроде карты поляка в течение трех месяцев проинформировать об этом органы внутренних дел или дипломатическую службу. Несмотря на то, что закон не устанавливает санкции за несообщение такой информации, у властей достаточно средств и способов, чтобы ее получить. Опять же, обычная проверка документов при пересечении границы с Литвой и Польшей является вполне эффективным способом сбора информации, поскольку достаточно многочисленные сообщения о сканировании иностранных документов, выданных гражданам Беларуси при пограничном контроле всегда можно списать некие “внутренние распоряжения”, а неудобные вопросы объяснить необходимостью сбора информации, прервав дальнейший диалог отсутствием времени и необходимостью выполнять свои служебные обязанности.
Таким образом, режим Лукашенко поставил граждан Беларуси, имеющих карту поляка перед дилеммой “или-или”. С одной стороны, выбирая карту поляка они лишаются ряда прав, предусмотренных конституцией. Понятно, что сам процесс выборов в Беларуси далек от демократических стандартов, а назначения чиновников на те или иные должности требуют полного их подчинения существующей системе. Однако, подобное положение законодательства препятствует реализации принципа равенства всех граждан, накладывая необоснованные ограничения на лиц, относящихся к польскому национальному меньшинству. Кроме того, такой подход принципиально по этническому признаку ограничивает круг лиц, которые могут занимать соответствующие должности, особенно в тех районах Беларуси, где этнические поляки составляют значительную часть населения. С другой стороны, отказываясь от карты поляка, эти люди усложняют возможность контактов с Польшей как этнически родственным государством. В каждом конкретном случае это индивидуальная история, однако в действиях представителей режима Лукашенко вырисовывается общая тенденция, не соответствующая духу и букве европейских норм, касающихся защиты прав национальных меньшинств, пусть даже в формате мягкого права ОБСЕ. Во-первых, нарушается принцип равенства перед законом на основании принадлежности данных граждан к польскому национальному меньшинству. Во-вторых, данный подход очевидно затрудняет трансграничные контакты белорусских поляков с Польшей. В целом, данную проблему можно также экстраполировать и на этнических литовцев, проживающих в Беларуси. Ее уровень, безусловно, меньше, поскольку количество граждан Беларуси литовской национальности в разы меньше, чем этнических поляков. Тем не менее, уровень проблемы — это всегда сумма индивидуальных историй, а те всегда касаются конкретных людей. Но как когда-то давно сказал Александр Лукашенко: “Я свое государство за цивилизованным миром не поведу!”
Как оправдать абсурд или о чем пишут в государственных СМИ?
Некоторые колумнисты издания “СБ. Беларусь Сегодня” называют карту поляка “привычным обыденным злом”, а то и “тавром, которым метят скот”, “часть которого пойдет на убой, часть — на племя, а на убой потом”. По их мнению, люди идут на это сознательно, поскольку их “поманили минутной «выгодой»”. При этом, они не устают напоминать о том, что “белорусские власти настоятельно советуют избавиться определенной категории граждан” от этого документа. О том, как дают эти “советы” частично говорилось выше. Есть основания говорить о том, что “сбор информации” впоследствии используется для давления на работников государственных учреждений, которые занимают относительно высокие должности. Их ставят перед выбором - отказ от карты поляка либо увольнение или непродление трудового договора после его окончания, причем даже в случаях, если обладателем карты поляка является не сам работник, а кто-то из его ближайших родственников. Можно ли представить себе такое в Литве, например, в отношении родственников Вальдемара Томашевского? Ответом на такой вопрос может быть смех или улыбка, поскольку человек, которому его задали будет понимать весь абсурд подобного расклада. Но в Беларуси этот абсурд уже стал частью реальности.
Раз уж мы затронули контекст польского меньшинства в Литве, стоит провести другую аналогию. Вороновский район Гродненской области является единственным районом в Беларуси, где поляки составляют большинство населения. Здесь есть прямая аналогия с Шальчининкайским районом Литвы, с которым он граничит. В своем интервью в марте 2023 г. председатель Вороновского райисполкома Дмитрий Захарчук заявил, что часть местного населения стала сдавать карту поляка. По его мнению, они оформляли ее “ради выгоды, чтобы на закупки проще ездить было, а не чтобы подчеркнуть свою этничность”. Такую линию утилитарной потребности в карте поляка можно в целом видеть в качестве аргумента белорусской государственной пропаганды. Отчасти экономический компонент имеет место, особенно если сравнить количество карт поляка, полученных гражданами Беларуси и Литвы. Для литовских поляков данный документ скорее символический, поскольку все остальные вопросы закрывает право ЕС. Для белорусских поляков — экономические и социальные возможности карты поляка априори имеют более важное значение, поскольку Беларусь не входит в ЕС. Однако, для многих из них идентичность не является пустым звуком, как это пытаются представить чиновники и пропагандисты, работающие на теперешнюю власть в Минске.
В сентябре 2020 г. Александр Лукашенко выдал очередную печально запоминающуюся фразу: “иногда не до законов”. Впоследствие она стала лейтмотивом всего, что происходило в белорусском обществе после выборов 2020 г. Многочисленные жесткие меры под соусом консолидации общества, прямо или косвенно направленные против национальных меньшинств привели к тому, что уровень прав национальных меньшинств опустился еще ниже, затронув их право на образование на родном языке, право на свободу ассоциаций и возможности трансграничных контактов с этнически родственными государствами. Оправдывают ли такие цели режима использованные для этого средства? Ответ на этот вопрос будет отрицательным, поскольку все эти действия направлены против собственных граждан, а вместо консолидации они несут в себе беспочвенные ограничения, искусственное раскручивание стигматизации по признаку принадлежности к определенной группе и основанный на этомпотенциальный раскол в обществе.