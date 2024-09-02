Бывший председатель Партии труда Мазуронис отказывается от участия в выборах в Сейм

„Все чаще сомневаясь в том, действительно ли я делаю то, что должен делать, и нахожусь там, где должен быть, сегодня принял решение отказаться от предстоящих выборов в Сейм ЛР как во многомандатном, так и в одномандатном избирательных округах. Я прекращаю любую свою политическую деятельность, а на какое время – покажет только жизнь. Желание перемен в жизни победило“, - написал А. Мазуронис в своем аккаунте в Facebook.