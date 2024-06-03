Бывший канцлер Сейма обжаловал в суде решение парламента об его увольнении с должности

По данным портала, бывший руководитель канцелярии Сейма обратился в административный суд и добивается признания решения Сейма об его увольнении с должности незаконным.

Как сообщили новостному порталу lrytas.lt в канцелярии Сейма, М. Гялбуда в жалобе утверждает, что его уволили с нарушением положений Закона о государственной службе.

Однако, по словам бывшего канцлера, у него не было реальной возможности представить свои объяснения Сейму и опровергнуть аргументы политиков.

М. Гялбуда также убежден, что голосование по вопросу его увольнения должно было быть открытым, пишет портал.