2024.06.03 14:47

Бывший канцлер Сейма обжаловал в суде решение парламента об его увольнении с должности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Modestas Gelbūda
Modestas Gelbūda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila
Модестас Гялбуда, уволенный весной с должности канцлера Сейма, обжаловал решение парламентариев в суде. Это подтвердили порталу lrytas.lt в канцелярии Сейма.

По данным портала, бывший руководитель канцелярии Сейма обратился в административный суд и добивается признания решения Сейма об его увольнении с должности незаконным.

Как сообщили новостному порталу lrytas.lt в канцелярии Сейма, М. Гялбуда в жалобе утверждает, что его уволили с нарушением положений Закона о государственной службе.

Однако, по словам бывшего канцлера, у него не было реальной возможности представить свои объяснения Сейму и опровергнуть аргументы политиков.

М. Гялбуда также убежден, что голосование по вопросу его увольнения должно было быть открытым, пишет портал.

21 марта Сейм в ходе тайного голосования принял решение уволить канцлера парламента М. Гялбуду. 95 членов Сейма поддержали увольнение канцлера, 13 проголосовали против. Решение об увольнении М. Гялбуды вступило в силу уже в пятницу – 22 марта.

Недоверие М. Гялбуде выразили более половины членов Сейма – инициативу подписали 75 депутатов, представляющих не только оппозицию, но и правящих.

Главу канцелярии Сейма упрекали в неэффективной организации работы, парламентарии получали жалобы на дифференциацию заработной платы работникам бюро комитетов.

М. Гялбуда был назначен канцлером Сейма 27 апреля 2021 года. Его кандидатуру Сейму предложила В. Чмилите-Нильсен.

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