2024.07.25 16:50

Бывший директор администрации Паневежского самоуправления претендует на пост члена Сейма

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Сейм Литвы
Сейм Литвы
ФОТО: Elta

В городе Паневежис, в Западном избирательном округе, свою кандидатуру в депутаты Сейма выдвинул бывший директор администрации городского самоуправления Томас Юкна. Он также намерен принять участие в объявленном конкурсе на должность директора Panevėžio energija.

„Я не отдалялся от политики – была должность политического доверия. Кроме того, я был еще и членом политического комитета „Обновляющемуся Паневежису“ – участвовал в выборах в местные органы власти в 2023 году. Теперь я выдвинул свою кандидатуру на выборах в Сейм, буду баллотироваться в Западном избирательном округе и представлю себя как молодой политик. Я являюсь кандидатом в этом округе, потому что живу в западной части Паневежиса“, - сказал Томас Юкна порталу JP.

Он также намерен участвовать в конкурсе на должность руководителя Panevėžio energija.

„Я буду участвовать, потому что по профессии я инженер-энергетик. Кроме того, у меня есть управленческий опыт – девять лет проработал директором администрации города. Поэтому эта возможная должность – приоритет“, - сказал Т. Юкна.

Выборы в Сейм пройдут 13 октября этого года. В ходе них будет избран 141 депутат, 70 – по спискам кандидатов, выдвинутым партиями, 71 – в одномандатных округах.

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