Бывший директор администрации Паневежского самоуправления претендует на пост члена Сейма

„Я не отдалялся от политики – была должность политического доверия. Кроме того, я был еще и членом политического комитета „Обновляющемуся Паневежису“ – участвовал в выборах в местные органы власти в 2023 году. Теперь я выдвинул свою кандидатуру на выборах в Сейм, буду баллотироваться в Западном избирательном округе и представлю себя как молодой политик. Я являюсь кандидатом в этом округе, потому что живу в западной части Паневежиса“, - сказал Томас Юкна порталу JP.