Бывший советник Путина: он использует любую возможность, чтобы снова вас захватить

Его главное предупреждение заключается в том, что клептократа Владимира Путина больше интересуют не деньги и власть, а восстановление "исторической России". Для этого Путин путем насилия и угроз хочет воссоединить с Россией территории, которые когда-то были частью Российской империи или Советского Союза.
- Вы были свидетелем того, как скромный представитель КГБ постепенно превращается в тирана. Объясните, пожалуйста, каковы основные мотивы Путина — он хочет править Россией до конца дней своих или его интересует богатство?
- Я проработал в Кремле почти шесть лет на должности экономического советника президента России. Я разрабатывал экономическую политику, анализировал состояние экономики. Вместе с коллегами я советовал, что делать и чего не делать. Это было лучшее время в экономической истории России за более чем тысячу лет! За десять лет общий объем ВВП в России вырос почти в два раза. Потребление на душу населения в России выросло в нереальные 2,3 раза. Начало века было наилучшим периодом даже по сравнению с другими самыми хорошими периодами в экономической истории России, включая ленинский нэп - новую экономическую политику 1920-х годов. Некое экономическое чудо, которое продолжалось почти целое десятилетие. Конечно, сейчас это время закончилось. Это оказалось возможным благодаря не моим советам или советам других людей, а заинтересованности в развитии большого начальника, о котором вы говорите.
Надо быть объективными: Путин был заинтересован в экономическом росте, в накоплении экономических ресурсов. Но у нас с ним были разные взгляды на то, для чего следует использовать эти экономические ресурсы. Я считал, что их нужно использовать для повышения уровня жизни российских граждан путем запуска различных программ и проектов, которые позволят им мирно войти в свободный мир и пользоваться преимуществами международного экономического, научного и образовательного сотрудничества.
Цель Путина, как мы позже поняли, была совершенно противоположна. Он не заинтересован в повышении уровня жизни российского народа. Путин начал накапливать ресурсы, чтобы использовать их для нападения на своих соседей, и не только соседей. Теперь мы переходим к вашему главному вопросу. Какова его основная идея? Какой мотив движет Путиным и его политикой? Разумеется, человек, который сможет ответить на этот вопрос, заслуживает Нобелевской премии. Позвольте и мне внести свой вклад.
Когда Путин занял пост в Кремле, его мышление было иным. Вначале, особенно в первые два-три года, с 2000-го по, скажем, 2003-й, Путин был явно заинтересован в интеграции с Западом. Он говорил о Европейском союзе, и, в частности, о НАТО, как публично, так и нет утверждая, что он заинтересован в том, чтобы Россия стала полноправным членом НАТО. Он говорил об этом желании не раз и не два, а много раз, год за годом, причем в таком тоне, что если бы мы услышали его слова сейчас, 20 лет спустя, то были бы шокированы. Трудно представить, что это тогда говорил тот самый человек, который сейчас видит в НАТО главного врага. И очень важно, что главным и самым страшным врагом для него стал Запад. Он посвятил Западу несколько речей, в которых десятки раз в течение одного выступления называл Запад заклятым врагом России, Кремля и своим собственным.
Последние десять лет, - вернее, последние 15 лет, разумеется, с 2008 года, - его главной идеей было расширение империи, что проявилось в атаке на Грузию в 2008 году, а с 2014 года Путин нападает на Украину. Не стоит забывать и об атаке на Эстонию в 2007 году, а также о гибридных кибератаках против Эстонии, с помощью которых он проверяет свои собственные ресурсы и ресурсы жертв агрессии, чтобы узнать, какой будет реакция. Таким образом, можно сказать, что с 2007 года, то есть уже 17 лет, расширение империи было одной из основных идей Путина - а теперь и вовсе стало его главной идеей.
- То есть его идея - в восстановлении Российской империи в тех границах, которые были до Первой мировой войны, правильно?
- Территориальные претензии Путина разрастаются год от года. В 2003 году он начал кампанию, первоначально направленную лишь на захват крошечного украинского острова Тузла в Керченском проливе между Черным и Азовским морями. В сентябре-октябре 2003 года была начата шумная кампания по возвращению одного только острова Тузла. В 2014 году он сначала вроде бы интересовался только Крымом, но воспользовался возможностью захватить Донбасс, а затем и Новороссию. А теперь, если прислушаться к его высказываниям, можно понять, что его уже интересует вся Украина.
В 2012 году в своей статье Путин придумал специфическое понятие „Историческая Россия“. Такой термин никогда не использовался ни в одном российском учебнике истории. Такого научного термина не существовало. В той январской статье 2012 года он попытался определить самые западные границы того, что он понимал под „исторической Россией“. И он открыто заявил, что эти границы напоминают ему западные рубежи Российской империи конца XVIII века. Найти исторические карты конца XVIII века несложно, и на них можно увидеть, где проходила западная граница Российской империи.
- Я думаю о странах Балтии и Финляндии. Финляндия же была частью империи?
- Вся Финляндия нет. Была Старая Финляндия, включая Виипури - то есть Выборг, но не вся Финляндия. А что касается стран Балтии, то, согласно статье Путина 2012 года, все страны Балтии, вся Беларусь, большая часть Украины и даже часть нынешней Польши являются частью его „исторической России“.
Однако если проследить за комментариями, статьями и речами Путина, его понимание „исторической России“ изменилось, даже по сравнению с 2012 годом. Теперь, например, он говорит обо всей Украине, а не только о той части Украины, которая находилась под властью Российской империи в конце XVIII века. Поэтому его интерпретация границ России, мягко говоря, очень гибкая. Его печально известное утверждение заключается в том, что границы России нигде не заканчиваются. Если есть возможность продвинуться вперед, Путин обязательно продвинется.
- Как помогает расширению империи то, что кремлевский клан разграбляет российские активы? Миллиарды долларов российских налогоплательщиков уходят в руки путинских друзей по дачному кооперативу „Озеро“, Ковальчуков и других. Они строят экстравагантные дворцы: вспомним путинскую крепость-дворец в Геленджике на берегу Черного моря. Это же не помогает расширять империю.
- Конечно, проще всего сказать, что он психопат, но я не психолог и не психиатр. Но понимаю это так, что деньги для Путина вторичны. Я не разделяю очень популярную точку зрения о том, каким видят Путина многие российские и зарубежные наблюдатели: Путин не „еще один коррумпированный автократ“, главная цель которого - воровать и обогащать себя и своих друзей. Я думаю, он готов это делать, он это делал и будет делать, но его главная цель гораздо амбициознее: расширить свою империю. А все остальное - лишь средство для достижения этой цели.
Да, но я бы отметил, что слово „активы“ можно понимать по-разному, в том числе и как территории. Таким образом, Путин может претендовать на земли, которые когда-то принадлежали Российской или Советской империи. Он может заявить международной аудитории о полном праве россиян на возвращение этих земель.
Например, в так называемой „Новороссии“ на территории оккупированной Украины - полный бардак, как и в остальной России. Олигархическая система, отказ от европейских субсидий и европейского рынка, непризнание дипломов, как случилось с Крымом. Он не знает, как управлять собственной страной. Неужели он действительно верит, что мы, Финляндия, Польша, будем процветать под властью вот такого „российского управления?
Его точка зрения может быть очень легалистичной. Это не говорит о стиле руководства, который может быть применен на завоеванных территориях. Как мы помним, Путин был студентом юридического факультета Ленинградского университета. Его идеи вполне легалистичны. Он говорит: „Если это было нашим, отдайте это нам. Что мы будем там делать, это наше дело, не ваше“. Поэтому, с его точки зрения, вопрос об эффективности или рациональности управления здесь неуместен.
- Давайте поговорим о Вашингтоне, у меня для вас циничный вопрос. Мы знаем, что и бывший президент США Дональд Трамп, и нынешний президент Джо Байден использовали шантаж против Украины как суверенного государства. Заставляя украинского президента делать то, о чем просили Трамп или Байден, и угрожая приостановить американскую помощь, если Украина не выполнит конкретную просьбу. Насколько вам известно, кто из американских деятелей пошел дальше в оказании давления на Украину - Трамп или Байден?
- Я не уверен, что нам в обоих случаях следует использовать такое сильное слово, как шантаж, но раз уж вы его употребили, давайте попробуем использовать этот специфический термин для конкретных действий этих двух влиятельных американцев. В 2019 году у Трампа состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Если посмотреть на выдержку из этого разговора, то Трамп не спрашивает, а намекает, что Украина могла бы начать расследование о случаях коррупции, связанных с семьей Байденов, в том числе в отношении старшего сына Хантера и самого бывшего вице-президента США. Из разговора не складывается впечатление, что Трамп может использовать ресурсы администрации США против Украины.
Правда, Трамп решил задержать передачу части военной помощи Украине, и это впоследствии активно расследовали американские власти. На самом деле Трамп приостановил отправку помощи Украине в размере 400 миллионов долларов на две или три недели - я точно не помню, - но потом помощь все равно была отправлена. Так что даже если считать, что Трамп сделал что-то подобное, задержка составила две или три недели. И вся военная помощь была передана Украине. Как мы знаем, украинские власти не стали расследовать дело о коррупции, связанное с Байденом, отцом или сыном. А теперь это дело расследует уже сам Конгресс США.
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