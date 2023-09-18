Бывший премьер обвиняет LNK в клевете

"Я направил телеканалу LNK требование немедленно опровергнуть клевету, распространяемую в программе новостей. Далее, конечно, я общаюсь с определенными специалистами, которые еще раз оценят и пересмотрят этот сюжет", – пояснил он.

По мнению парламентария, это недостоверная и клеветническая информация о том, что член "Во имя Литвы" якобы является сообщником преступников. "В репортаже содержится заведомо вводящая в заблуждение, клеветническая информация с целью нанести ущерб или бросить тень на репутацию. Целью было создать видимость того, что я имею какое-то отношение к мошенничеству, участникам обвиняемой группировки, и аферам. Это было преподнесено не как субъективное мнение журналиста, а как факт", – заявил А. Буткявичюс на пресс-конференции в Сейме в понедельник.

По словам бывшего премьер-министра, в репортаже телеканала LNK TV от 15 сентября говорится, что торговцы автомобилями, занимавшиеся мошенничеством и попавшие в поле зрения правоохранительных органов, использовали А. Буткявичюса в качестве прикрытия.

По словам политика, в репортаже о лицах, обвиняемых в преступных деяниях, использовалась фотография с ним и вышеупомянутыми лицами. По словам А. Буткявичюса, фотография была сделана 1 сентября во время его визита в Вилкавишкис.

По словам парламентария, после мероприятия в одной из школ незнакомые люди попросили с ним сфотографироваться.

"На мой взгляд, в этом нет ничего необычного для политиков или других публичных лиц", – сказал А. Буткявичюс, указав, что позже, в тот же день, он по электронной почте получил информацию о лицах на фотографии.

Однако, продолжил А. Буткявичюс, в анонсе репортажа LNK указывается, что группировка использовала бывшего премьер-министра.

"Я был в шоке от первого анонса вечерних новостей и заголовка – "Разгромленные аферисты использовали бывшего премьера", – сказал А. Буткявичюс.

"1 сентября я сфотографировался, а 12-13 сентября их задерживает полиция, и они уже воспользовались мной", – удивлялся он содержанием репортажа.