Бывший премьер обвиняет LNK в клевете

По словам бывшего премьер-министра, в репортаже телеканала LNK TV от 15 сентября говорится, что торговцы автомобилями, занимавшиеся мошенничеством и попавшие в поле зрения правоохранительных органов, использовали А. Буткявичюса в качестве прикрытия.
По мнению парламентария, это недостоверная и клеветническая информация о том, что член "Во имя Литвы" якобы является сообщником преступников.
"В репортаже содержится заведомо вводящая в заблуждение, клеветническая информация с целью нанести ущерб или бросить тень на репутацию. Целью было создать видимость того, что я имею какое-то отношение к мошенничеству, участникам обвиняемой группировки, и аферам. Это было преподнесено не как субъективное мнение журналиста, а как факт", – заявил А. Буткявичюс на пресс-конференции в Сейме в понедельник.
"Я направил телеканалу LNK требование немедленно опровергнуть клевету, распространяемую в программе новостей. Далее, конечно, я общаюсь с определенными специалистами, которые еще раз оценят и пересмотрят этот сюжет", – пояснил он.
По словам политика, в репортаже о лицах, обвиняемых в преступных деяниях, использовалась фотография с ним и вышеупомянутыми лицами. По словам А. Буткявичюса, фотография была сделана 1 сентября во время его визита в Вилкавишкис.
По словам парламентария, после мероприятия в одной из школ незнакомые люди попросили с ним сфотографироваться.
"На мой взгляд, в этом нет ничего необычного для политиков или других публичных лиц", – сказал А. Буткявичюс, указав, что позже, в тот же день, он по электронной почте получил информацию о лицах на фотографии.
Однако, продолжил А. Буткявичюс, в анонсе репортажа LNK указывается, что группировка использовала бывшего премьер-министра.
"Я был в шоке от первого анонса вечерних новостей и заголовка – "Разгромленные аферисты использовали бывшего премьера", – сказал А. Буткявичюс.
"1 сентября я сфотографировался, а 12-13 сентября их задерживает полиция, и они уже воспользовались мной", – удивлялся он содержанием репортажа.
Политик заверил, что сообщал телеканалу LNK о том, что не знаком с лицами, изображенными на фотографии, и встречался с ними впервые.
"Действительно дружелюбно, как всегда, искренне, ответственно, никого не обманывая, (...) я объяснил, что тех людей я видел впервые. Не знаю ни имени, ни фамилии ни одного из них", – пояснил он и указал, что обращался и в Мариямпольскую прокуратуру, пытаясь выяснить, действительно ли он фигурирует в расследовании.
"Создается впечатление, что я связан с лицами, попавшими в поле зрения правоохранительных органов", – заявил депутат.
По словам политика, по поводу распространения клеветы он также обратился в Комиссию по этике информирования общества и правоохранительные органы.