Бывший министр обороны Литвы: работа по приему немецкой бригады не должна остановиться

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Уходящий с поста министра национальной обороны консерватор Арвидас Анушаускас надеется, что работа по приему немецкой бригады не остановится со вступлением нового министра в должность.

"Новому министру желаю делать работу, которая действительно укрепляют обороноспособность страны", – заявил в понедельник в фейсбуке А. Анушаускас, пожелав успехов как новому министру, так и всем, кто заботится о безопасности Литвы.

"Взаимодействие с союзниками — необходимое условие нашей безопасности, для обеспечения которого необходимы знания от обладающей ими системы национальной обороны. Особенно при приеме немецкой бригады, где начавшаяся работа не вправе даже приостановиться", – добавил он.

В понедельник президент Гитанас Науседа подписал указ о назначении действующего председателя Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса министром национальной обороны.

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