Бывший министр обороны Литвы: работа по приему немецкой бригады не должна остановиться

"Новому министру желаю делать работу, которая действительно укрепляют обороноспособность страны", – заявил в понедельник в фейсбуке А. Анушаускас, пожелав успехов как новому министру, так и всем, кто заботится о безопасности Литвы.

"Взаимодействие с союзниками — необходимое условие нашей безопасности, для обеспечения которого необходимы знания от обладающей ими системы национальной обороны. Особенно при приеме немецкой бригады, где начавшаяся работа не вправе даже приостановиться", – добавил он.