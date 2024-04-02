Бывший лидер просоветской организации больше не сможет судиться с Департаментом миграции и будет депортирован из Литвы

На прошлой неделе Высший административный суд Литвы постановил, что В. Иванов не указал веских причин, которые могли помешать ему в реализации права на судебную защиту в установленные законом сроки, что послужило бы основанием для продления данного срока.
24 января в Каунасскую палату Регионального административного суда поступила жалоба от заявителя, в которой он просил отменить решение Департамента миграции от 7 ноября прошлого г., на основании которого был аннулирован его постоянный вид на жительство в Литве.
В жалобе заявитель указал, что решение Департамента миграции он получил 13 января сего года, поэтому не пропустил срок подачи жалобы об отмене решения. Каунасская палата Регионального административного суда своим постановлением от 1 февраля отказалась принять жалобу заявителя к рассмотрению и постановила вернуть заявителю гербовый сбор в размере 30 евро, уплаченный после вступления решения в силу.
Суд указал, что к жалобе заявителя прилагались данные о том, что Департамент миграции, в ответ на его запрос от 20 декабря 2023 г., 9 января 2024 г. отправил заявителю оспариваемое решение, которое ему было вручено 13 января 2024 г.
Однако из данных, предоставленных Департаментом миграции по делу, установлено, что решение департамента от 7 ноября прошлого года было отправлено заявителю уже на следующий день, 8 ноября, на адрес электронной почты, указанный в личном кабинете заявителя в Миграционной информационной системе Литвы.
В Департаменте миграции также пояснили, что иностранец в августе 2023 г. прибыл в Департамент миграции (на собеседование), вручил визитную карточку, в которой по его просьбе был исправлен адрес электронной почты: иностранец пояснил, что временно не имеет возможности пользоваться одним электронным адресом, поэтому попросил отправить решение на другой адрес электронной почты.
Суд постановил, что заявителю было известно об оспариваемом решении с 9 ноября 2023 г., однако заявитель обратился в суд только 24 января следующего года, явно пропустив срок подачи жалобы и не ходатайствовав о продлении срока.
Суд также отметил, что сам заявитель в жалобе указал, что ходил в Департамент миграции на собеседования, знал, что 16 августа 2023 г. Департамент миграции обратился в Департамент государственной безопасности (ДГБ) с просьбой оценить, исходя из его компетенции, угрозу, которую заявитель представляет для государственной безопасности.
18 октября 2023 г. Департамент миграции получил ответ от ДГБ об угрозах государственной безопасности со стороны заявителя.
"Заявитель знал, что будет принято решение, указал свой адрес электронной почты, который позже уточнил, передав визитку Департаменту миграции. Выписка и миграционная информационная система Литвы подтверждают, что решение было отправлено на указанные электронные адреса, поэтому заявитель обратился в суд после пропуска установленного законом 14-дневного срока", – заявила Каунасская палата Регионального административного суда.
Суд также отметил, что установление факта пропуска срока и отсутствие ходатайства о продлении срока являются достаточными условиями для отказа в принятии поданной в суд жалобы (ходатайства). Суд подчеркнул, что если факт пропуска срока очевиден, суд не обязан выяснять какие-либо дополнительные обстоятельства. Кроме того, закон не обязывает суд дополнительно предлагать заявителю подать ходатайство о продлении срока.
В свою очередь суд разъяснил заявителю, что данное постановление не препятствует заявителю подать жалобу в суд повторно, путем подачи ходатайства о продлении срока подачи жалобы с указанием причин его пропуска и предоставления доказательств, подтверждающих эти причины.