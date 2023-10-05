Бывший командующий Литовской армией Туткус решил бороться за пост президента

"Верю, что вы слышите барабанный бой войны вокруг нашей страны и внутри нее. Нападки на командующего Литовской армией Вальдемараса Рупшиса стали последней точкой на моем пути к решению. (...) Если мне будет доверена эта честь, я обеспечу, чтобы Литва никогда не стала полем боя", – сообщил В. Туткус на своей странице в Facebook.

В. Туткус, представлявший Партию регионов Литвы на выборах мэра Вильнюса в 2023 году, набрал всего лишь 1,8 проц. голосов.

Президентские выборы пройдут весной 2024 года. Согласно результатам общественных опросов, явным фаворитом является действующий президент Гитанас Науседа, в тройку лидеров также входят адвокат Игнас Вегеле и премьер-министр И. Шимоните.

Однако только И. Шимоните подтвердила свое участие в выборах, Г. Науседа и И. Вегеле обещают объявить о своем решении позже.