Бывший командующий армией Литвы предлагает не выдавать водительские права, уклоняющимся от военной службы

"Если приходит молодой человек, в медицинской карте которого нет никаких записей о том, что он ранее имел психические расстройства, и вдруг в качестве кандидата, призванного на обязательную начальную военную службу, начинает симулировать, имитировать – для таких случаев следует пересмотреть положения комиссии военно-медицинской службы. Если нет никаких записей, (...) такое лицо может столкнуться с ограничениями при выдаче разрешения на управление автомобилем или выдаче разрешения на приобретение оружия", - сказал в субботу А.Поцюс телевидению LNK.
Члена Сейма также смущают данные военно-медицинской службы о лицах, неспособных нести военную службу по причине психических заболеваний и психологических проблем, поэтому А. Поцюс предлагает оценить, как выполняют свою работу соответствующие психиатры.
"Я действительно не верю, что 44 проц. нашего общества психически нездорово. Я думаю, что, возможно, следует пересмотреть случаи симуляции, возможно, оценить работу самих психиатров, потому что, может быть, чтобы подстраховаться, они принимают решение не пускать в армию", - считает бывший командующий армией.
При этом министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас уверяет, что все возможные случаи симуляции расследуются в ходе медицинских проверок и большинство из них не подтверждаются.
"Мы проверяем эти случаи, это всего лишь еще один процент. Однако у абсолютного большинства тех, кто уже заболел, имеются хронические заболевания, которые длятся годами", - сообщил журналистам А.Анушаускас.
В этом году список призывников пополнили более 27 тысяч молодых людей в возрасте 18-23 лет. Всего в этом году на службу планируется призвать 3845 молодых людей, еще 210 студентов и выпускников высших школ смогут служить в Центре подготовки молодых офицеров-командиров.
Формирование списка призывников по лотерее может стать последним в этом году, поскольку Сейм примет решение по проекту реформы призыва уже на весенней сессии.
Согласно зарегистрированному в Сейме проекту, предлагается снизить призывной возраст и привлечь на службу лиц в возрасте от 18 до 21 года. Ожидаются и другие изменения - обязательную начальную военную службу больше нельзя будет откладывать, на нее будут приглашаться молодые люди, окончившие вузы по специальностям, которых не хватает в армии, появится возможность сократить время службы.
Подсчитано, что такие изменения позволят увеличить количество призываемых ежегодно молодых людей до 5 тысяч. Для этого в Литве должны быть созданы еще четыре батальона с военными городками - по оценкам, это обойдется стране как минимум в 500 млн евро. Создание инфраструктуры для такого проекта займет 5-6 лет, говорит заместитель министра обороны Литвы Жильвинас Томкус.
Консерваторы, предложившие реформу воинской повинности, надеются договориться и с другими парламентскими партиями о всеобщей воинской повинности.