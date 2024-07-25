Бывший директор администрации Паневежского самоуправления претендует на пост члена Сейма

„Я не отдалялся от политики – была должность политического доверия. Кроме того, я был еще и членом политического комитета „Обновляющемуся Паневежису“ – участвовал в выборах в местные органы власти в 2023 году. Теперь я выдвинул свою кандидатуру на выборах в Сейм, буду баллотироваться в Западном избирательном округе и представлю себя как молодой политик. Я являюсь кандидатом в этом округе, потому что живу в западной части Паневежиса“, - сказал Томас Юкна порталу JP.
Он также намерен участвовать в конкурсе на должность руководителя Panevėžio energija.
„Я буду участвовать, потому что по профессии я инженер-энергетик. Кроме того, у меня есть управленческий опыт – девять лет проработал директором администрации города. Поэтому эта возможная должность – приоритет“, - сказал Т. Юкна.
Выборы в Сейм пройдут 13 октября этого года. В ходе них будет избран 141 депутат, 70 – по спискам кандидатов, выдвинутым партиями, 71 – в одномандатных округах.