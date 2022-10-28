Бывшие руководители ДГБ после приезда Собчак: всем о ней все известно

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Глава Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис в четверг утром подтвердил, что политический деятель и Представители спецслужб отмечают, что она въехала в Литву законно, как гражданка Израиля, а у ДГБ нет данных о том, что она может представлять угрозу безопасности нашей страны. Бывшие главы ДГБ Мечис Лауринкус и Гедиминас Грина в передаче "Утро на Delfi" оценили возможные риски и последствия этого события.

Грина сказал, что проблема этой ситуации находится на политическом уровне.

"Ни разведка, ни служба безопасности здесь ни при чем, она - публичное лицо. Все всякое о ней знают. Проблема в том, что у нас нет политических решений по вопросу, как поступать с конкретными гражданами России. Мы все знаем истории о том, как разные страны заявляли о том, что их надо впускать, а страны Балтии, Польша, Финляндия пытались принять какие-то конкретные меры, я думаю, эта проблема из этого контекста. И пока на стратегическом, высшем уровне не поймут это, проблема будет", – сказал Грина.

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Лауринкус заметил, что если у пограничника нет списка лиц, которых нельзя впускать в нашу страну, он по своему усмотрению проблему не решит – впустить такого человека или нет. "На стене ведь нет плаката "эти люди представляют опасность", – сказал он.

Грина повторил, что политики, а не ДГБ решают, представляют ли опасность такие люди, как Собчак.

"Это публичные люди. Разведка занимается выяснением тех вещей, которые просто так не увидишь. А такие деятели, как Собчак, о них все знают, кто интересуется политикой. Остается принять то или иное решение, проблема только в этом", – сказал Грина.

Ksenija Sobčiak
Ksenija Sobčiak
© Zuma Press / Scanpix

У людей, связанных с российским режимом, часто есть гражданство какой-либо другой страны.

"Это и есть политический вопрос. Или так, или иначе. Можно сразу составлять списки. Мы же не впускаем некоторых певцов. Представляют и они угрозу безопасности Литвы? Думаю, нет, нет такой возможности, но, поскольку они ездили выступать в Крым, еще куда-то, мы их не впускаем", – заметил Лауринкус.

Он заметил, что в политическом пространстве России Собчак играет.

"Когда были президентские выборы, она была кандидатом. Но в ходе дискуссий она их вела в прокремлевском русле, это было видно. Я сразу понял, что это, чтобы снять с других людей. Это своеобразная игра. Она ведь сейчас ясно не сказала, почему покинула Россию. Я подозреваю, что причина - политическая позиция", – сказал Лауринкус.

Грина заметил, что кардинальные политические решения не принимаются. "У нас укоренилась борьба против чего-то, так против чего мы воюем – против режима или Путина? Мне кажется, уже самое время понять, что наша проблема не Путин или режим, а РФ как образование в целом. Но в силу политкорректных соображений никто этого не хочет признавать. А кто там сменит Путина - это только детали.

Я думаю, там сейчас ведется подковерная борьба за нового наследника. Ведь Путину придется признать, что он совершил ошибку. Или какое-то окружение скажет, что он свое отслужил, пора на пенсию", – сказал Грина.

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