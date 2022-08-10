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Послом Литвы в Соединенном Королевстве предлагается назначить Эйтвидаса Баярунаса. Такой проект постановления будет внесен в правительство.
Eitvydas Bajarūnas
Eitvydas Bajarūnas
© DELFI / Karolina Pansevič

По его словам, Баярунас должен приступить к работе в новой должности 12 сентября.

В мае этого года Баярунас был отозван с должности посла в России.

Правительство предложило отозвать посла из Москвы в ответ на массовые убийства в пригороде Киева Буче, совершенные во время продолжающегося российского вторжения в Украину.

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Из-за войны, которую ведет Россия, в апреле Литва выслала из страны главу посольства России в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников Генерального консульства в Клайпеде, закрыла представительство этой страны в портовом городе и понизила статус дипломатического представительства между Литвой и Россией до поверенных в делах.

В Лондоне Баярунас должен заменить уходящего посла Ренатаса Норкуса.

Послы назначаются президентом по предложению правительства с одобрения Комитета Сейма по иностранным делам.

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