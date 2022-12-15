Согласно приведенной в фильме версии, Андрей Кобель был задержан полгода назад. Он работал главным врачом в санатории "Беларусь" в литовском Друскининкае, а затем — в той же должности в санатории в Сочи. Позднее руководил отделом РНПЦ в Минске.
Он якобы был завербован литовскими спецслужбами под угрозой шантажа. От него требовалось собирать и передавать данные на отдыхающих в санаториях, а также сведения о резиденции Александра Лукашенко в Сочи.Она находится на территории санатория.
Кроме того, он устраивал на работу сотрудников по требованию Департамента госбезопасности Литвы.
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