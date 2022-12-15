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Бывшего главврача беларусских санаториев в Друскининкае и Сочи Андрея Кобеля задержали по подозрению в шпионаже. Об этом говорится в фильме, показанном на телеканале "Беларусь 1".
Druskininkuose protestavo sanatorijos „Belorus“ darbuotojai
Druskininkuose protestavo sanatorijos „Belorus“ darbuotojai
© Romas Sadauskas – Kvietkevičius

Согласно приведенной в фильме версии, Андрей Кобель был задержан полгода назад. Он работал главным врачом в санатории "Беларусь" в литовском Друскининкае, а затем — в той же должности в санатории в Сочи. Позднее руководил отделом РНПЦ в Минске.

Он якобы был завербован литовскими спецслужбами под угрозой шантажа. От него требовалось собирать и передавать данные на отдыхающих в санаториях, а также сведения о резиденции Александра Лукашенко в Сочи.Она находится на территории санатория.

Кроме того, он устраивал на работу сотрудников по требованию Департамента госбезопасности Литвы.

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