По данным издания, бывшая вице-министр участвовала в конкурсе на пост директора Вильнюсской городской клинической больницы. Конкурс состоялся 20 декабря, но Вильнюсский муниципалитет еще не представил победителя.

21 декабря сообщили, что Билотене-Мотеюнене покидает пост вице-министра здравоохранения.

"Билотене-Мотеюнене на прошлой неделе информировала министра Арунаса Дулькиса о том, что планирует участвовать в конкурсе на пост главы больницы. Для министра эта новость была неожиданной, он заявил, что вице-министр не может участвовать в конкурсе в системе здравоохранения, – сказали Lietuvos rytаs представители Минздрава. – Вице-министру дали несколько дней на принятие решения, она решила покинуть пост".

С самой Билотене-Мотеюнене журналистам связаться не удалось.

Напомним, что Билотене-Мотеюнене начала работать в Минздраве в июне 2021 года. Ранее она занимала пост директора по управлению в Сантаришкской клинике и советником директора Национального онкоинститута.