"Предварительно планируется, что бюджет встречи лидеров НАТО может составить 30 млн евро", - говорится в ответе министерства BNS.
По информации министерства, встреча организуется за счет средств страны-организатора. Большая часть суммы будет находиться в ведении МИД, примерно одна треть - в ведении Службы охраны руководства, Министерства внутренних дел и Министерства обороны.
Саммит состоится в выставочном зале Litexpo.
Как утверждает МИД, Литва способна организовать мероприятие и принять прибывающих гостей, но нестабильная геополитическая и экономическая ситуация создает проблемы.
"Самые серьезные вызовы могут принести нестабильная геополитическая ситуация, разорванные логистические цепочки (возможно влияние на сроки доставки необходимых товаров), экономические изменения, которые могут повлиять на окончательный бюджет мероприятия", - сказали BNS в министерстве.
Планируется, что встреча глав стран НАТО состоится в Вильнюсе в июне 2023 года.
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