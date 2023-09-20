Бюджет на 2024 год планируется внести в Сейм 10 октября

"Новый предлагаемый график связан с тем, что бюджет на следующий год правительство планирует внести в Сейм 10, а не 19 октября, как планировалось ранее. В таком случае наш график работы немного изменится, потому что пришлось бы делать двухнедельный перерыв", – заявила спикер Сейма В. Чмилите-Нильсен на заседании правления.

По ее словам, в октябре может потребоваться дополнительная парламентская сессия, которая, по решению правления Сейма, может состояться в первую неделю октября.

В Уставе Сейма предусмотрено, что правительство, разработав проект госбюджета на следующий год, не позднее 17 октября вносит его в Сейм с данными, на которых основан этот проект.

На чтения проекта госбюджета в комитетах и ​​фракциях отводится не менее 15 дней. Очередные пленарные заседания Сейма в это время не проводятся. Проект госбюджета должен быть рассмотрен на заседании Сейма до 25 ноября.