Бюджет на 2024 год планируется внести в Сейм 10 октября

"Новый предлагаемый график связан с тем, что бюджет на следующий год правительство планирует внести в Сейм 10, а не 19 октября, как планировалось ранее. В таком случае наш график работы немного изменится, потому что пришлось бы делать двухнедельный перерыв", – заявила спикер Сейма В. Чмилите-Нильсен на заседании правления.
По ее словам, в октябре может потребоваться дополнительная парламентская сессия, которая, по решению правления Сейма, может состояться в первую неделю октября.
В Уставе Сейма предусмотрено, что правительство, разработав проект госбюджета на следующий год, не позднее 17 октября вносит его в Сейм с данными, на которых основан этот проект.
На чтения проекта госбюджета в комитетах и фракциях отводится не менее 15 дней. Очередные пленарные заседания Сейма в это время не проводятся. Проект госбюджета должен быть рассмотрен на заседании Сейма до 25 ноября.
Не позднее чем в течение 15 дней после первого чтения проекта государственного бюджета проводится второе чтение, в ходе которого Правительство вносит доработанный проект с учетом поступивших предложений и замечаний.
После принятия решений по предложениям и поправкам, Сейм должен проголосовать по всему проекту государственного бюджета.
В случае неутверждения государственного бюджета в установленный срок, его расходы на начало бюджетного года ежемесячно не могут превышать 1/12 расходов госбюджета предыдущего года.