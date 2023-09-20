Бюджет на 2024 год планируется внести в Сейм 10 октября

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas

Правительство планирует 10 октября внести в Сейм проект госбюджета на 2024 г.
Эту дату внесения главного финансового документа страны членам правления Сейма в среду сообщила спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. В связи с более ранним сроком внесения бюджета Сейм намерен скорректировать график пленарных заседаний.

"Новый предлагаемый график связан с тем, что бюджет на следующий год правительство планирует внести в Сейм 10, а не 19 октября, как планировалось ранее. В таком случае наш график работы немного изменится, потому что пришлось бы делать двухнедельный перерыв", – заявила спикер Сейма В. Чмилите-Нильсен на заседании правления.

По ее словам, в октябре может потребоваться дополнительная парламентская сессия, которая, по решению правления Сейма, может состояться в первую неделю октября.

В Уставе Сейма предусмотрено, что правительство, разработав проект госбюджета на следующий год, не позднее 17 октября вносит его в Сейм с данными, на которых основан этот проект.

На чтения проекта госбюджета в комитетах и ​​фракциях отводится не менее 15 дней. Очередные пленарные заседания Сейма в это время не проводятся. Проект госбюджета должен быть рассмотрен на заседании Сейма до 25 ноября.

Не позднее чем в течение 15 дней после первого чтения проекта государственного бюджета проводится второе чтение, в ходе которого Правительство вносит доработанный проект с учетом поступивших предложений и замечаний.

После принятия решений по предложениям и поправкам, Сейм должен проголосовать по всему проекту государственного бюджета.

В случае неутверждения государственного бюджета в установленный срок, его расходы на начало бюджетного года ежемесячно не могут превышать 1/12 расходов госбюджета предыдущего года.

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