2024.06.20 14:29

Будущий командарм Литвы о сроках введения всеобщего призыва: это будет зависеть от финансирования

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Раймундас Вайкшнорас
Раймундас Вайкшнорас

Назначенный командующим Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас не хочет прогнозировать, когда в Литве может быть введена всеобщая воинская обязанность – по его словам, что все будет зависеть от устойчивости финансирования обороны. Он подчеркивает, что в первую очередь необходимо обеспечить создание всех условий для обучения молодежи, призванной на срочную военную службу.

„Не хотелось бы спекулировать по поводу сроков, все зависит от устойчивости финансирования. Сегодня принимались очень правильные точки отсчета, но одно дело закон, другое дело – его реализация“, – заявил журналистам Р. Вайкшнорас, подчеркнув, что в настоящее время на обязательную военную службу призываются около 4 тыс. юношей.

„Для всеобщности, чтобы (количество призывников) почти удвоилось, для этого нужна инфраструктура, для этого нужны тренировочные поля, где сейчас мы тормозим – надо расширять, надо думать и принимать решения уже сегодня“, – добавил он.

По словам будущего командующего Вооруженными силами Литвы, до введения всеобщей воинской обязанности необходимо позаботиться как о тренировочной инфраструктуре, так и о необходимом штате инструкторов.

„Самая важная составляющая — это командиры, инструкторы — кто бы мог работать с этим. И на требуется время. Поэтому мое видение – да всеобщему призыву, но подходить к нему нужно постепенно, по самым простым причинам, чтобы мы были готовы“, – подчеркнул Р. Вайкшнорас.

„Потому что наихудшей рекламой, наверное, было бы, если бы мы призывали (...), но не предоставили возможности пройти подготовку“, – добавил он.

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