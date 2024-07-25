Будущие кандидаты в члены Сейма начинают сбор подписей избирателей

Поддержать кандидата своей подписью могут только избиратели избирательного округа, в котором баллотируется лицо. Избиратели могут подписаться за одного или нескольких кандидатов в своем округе.

Также подчеркивается, что, если в ходе проверки подписей избирателя будет установлено, что избиратель расписался как в электронной форме, так и на бумажном листе для сбора подписей, ни одна его подпись не будет засчитана. Также не будут учитываться подписи избирателей, задекларировавших свое место жительства на территориях других избирательных округов.