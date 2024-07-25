Будущие кандидаты в члены Сейма начинают сбор подписей избирателей

ГИК отмечает, что кандидаты в члены Сейма должны собрать не менее 1000 подписей избирателей одномандатного избирательного округа, в котором они баллотируются.
Поддержать кандидата своей подписью могут только избиратели избирательного округа, в котором баллотируется лицо. Избиратели могут подписаться за одного или нескольких кандидатов в своем округе.
Также подчеркивается, что, если в ходе проверки подписей избирателя будет установлено, что избиратель расписался как в электронной форме, так и на бумажном листе для сбора подписей, ни одна его подпись не будет засчитана. Также не будут учитываться подписи избирателей, задекларировавших свое место жительства на территориях других избирательных округов.
Листы для сбора подписей избирателей выдаются участникам политической кампании в течение трех дней с момента подачи заявительных документов. Крайний срок подачи заявительных документов – 17 час. 9 августа.
Участники политической кампании смогут собирать подписи избирателей до 29 августа.
Выборы в Сейм пройдут 13 октября.