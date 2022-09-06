Будем экономить: снижение температуры в помещениях, ограничения скорости

Это предусмотрено в подготовленном министерством плане мероприятий по энергосбережению, который также включает финансирование и рекомендации для частного бизнеса и населения.
В отопительный сезон предлагается снизить температуру внутри помещений до 19 градусов, а летом повысить температуру кондиционера до 27 градусов, а в зданиях бюджетной сферы отключить горячую воду.
Кроме того, предлагается разрешить сотрудникам тех бюджетных учреждений, государственных ведомств и предприятий, которые уже применяют удаленную модель работы, работать удаленно по пятницам и понедельникам — таким образом можно будет четыре дня подряд снижать температуру отопления в помещениях до 17 градусов.
Также предлагается ограничить скоростной режим на автомагистралях до 110 км в час еще на два месяца — с октября по май. Такая скорость теперь действует с ноября по март.
План будет представлен правительству в среду.
По предварительным расчетам, при росте цен на энергоносители и отсутствии мер расходы государства только на тепло и электроэнергию могут достичь в этом году 250 млн евро. По данным Имущественного банка (Turto bankas), в 2021 году они составили 98 млн евро.
Планируется, что благодаря реализации плана государство сможет ежегодно экономить около 140-160 ГВтч энергии или около 50 млн евро.
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