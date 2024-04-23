Бронетехника из Литвы доставлена в Украину

В минувшие выходные в Украину из Литвы был доставлен и разобранный легкий штурмовик L-39ZA Albatros.

По словам Министерства обороны, в ответ на запросы Украины в этом году Литва уже поставила 155-мм боеприпасы, бронетранспортеры M577, системы борьбы с дронами, зимнее сезонное снаряжение и комплекты теплой одежды, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы и другую поддержку.

Поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и уже составляет один миллиард евро.