2024.04.23 12:51

Бронетехника из Литвы доставлена в Украину

 
ELTA
ru.DELFI.lt
155 mm amunicija
155 mm amunicija
ФОТО: Reuters / Scanpix
Отправленные из Литвы бронетранспортеры М577 во вторник были доставлены в Украину.

В минувшие выходные в Украину из Литвы был доставлен и разобранный легкий штурмовик L-39ZA Albatros.

По словам Министерства обороны, в ответ на запросы Украины в этом году Литва уже поставила 155-мм боеприпасы, бронетранспортеры M577, системы борьбы с дронами, зимнее сезонное снаряжение и комплекты теплой одежды, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы и другую поддержку.

Поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и уже составляет один миллиард евро.

По данным ведомства, Литва оказала Украине военную поддержку на сумму около 610 млн евро.

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