- Расскажите о цели вашего визита — как должно быть усилено сотрудничество между Великобританией и странами Балтии?

- Я встречался в Вильнюсе с министром иностранных дел, с замминистра обороны, министром энергетики и другими. Наши отношения на высоком уровне. И я хотел поблагодарить министров и правительство, да и весь литовский народ за то, как они встали на защиту украинского народа во время этой ничем не спровоцированной агрессии и нападения. И то, как Литве удалось, — насколько я узнал во время разговора с министром энергетики, — достичь независимости от энергорынка России. И за тот вклад, который Литва и другие страны Балтии вносят в украинскую оборону, — будь то гуманитарный, финансовый или военный. И чтобы отметить наше тесное сотрудничество — силы обороны Литвы согласились поддержать программу базовой подготовки украинских сил под руководством Великобритании.

- В мае Литва и Великобритания подписали Совместную декларацию о расширении сотрудничества в области обороны и безопасности. Что она в себя включает и каковы результаты?

- Мы уже видели успешное развертывание сил быстрого реагирования JEF (военное формирование состоящие из 8 стран под руководством Великобритании, - ред.) в Латвии и Литве. И это лишь одна сторона нашего сотрудничества. Вы видели британский контингент в Эстонии. Мы также объединяем усилия и поддерживаем литовскую разведку. Таким образом, существует реальное глубокое сотрудничество в рамках мира и совместная решимость объединить наши ресурсы, военные и финансовые, для сдерживания российской агрессии и поддержки Украины. И я хотел бы сказать вашим зрителям одну вещь, что мы в странах Балтии и в Соединенном Королевстве абсолютно уверены, что есть только один возможный исход этого конфликта — победа Украины. Россия должна быть побеждена, верховенство закона должно быть сохранено. И мы должны сделать все возможное, чтобы свободные демократические народы не подвергались угнетению и нашествию со стороны агрессивных соседей.

- НАТО на прошедшем саммите в Мадриде заявило о намерении укрепить Балтийский регион. Хватит ли этих усилий в случае попытки военного вторжения?

- Мы видели изменения, у нас есть Финляндия и Швеция, стремящиеся вступить в НАТО, у нас есть Германия, пережившая действительно историческое изменение, обещая увеличить свои расходы на оборону. А в консервативном руководстве выборы, которые сейчас идут и скоро завершатся. Кандидаты говорят о значительном увеличении военных расходов Великобритании. Так что своего рода более крупный плацдарм — это решимость Западной Европы противостоять агрессору. И, вы знаете, я сегодня здесь, в Литве, завтра в Латвии, мой коллега, Джеймс Хиппи, министр Вооруженных Сил Великобритании, находится в Эстонии. Мы здесь, чтобы сказать, что мы абсолютно на 100% поддерживаем страны Балтии, и чтобы сказать любому агрессору, что члены НАТО будут защищены.

- Российские пропагандисты неоднократно говорили, что Россия должна аннексировать все бывшие советские республики. По вашей оценке, есть ли у России планы вторжения в страны Балтии?

- Я думаю, мы должны оглянуться назад на историю и посмотреть на Крым, на Грузию и спросить себя, достаточным ли был наш ответ, моральный авторитет, чтобы сдержать российскую агрессию. И поэтому в случае с Украиной наши усилия так важны: мы должны показать, что агрессия никогда не останется безнаказанной. Я не могу знать намерений России. То, что я могу - работать с союзниками над обеспечением сдерживания, чтобы чего бы Путин и его приспешники не желали, они не могли рассчитывать на достижение своих целей. И поэтому так важно, чтобы мы обеспечили победу Украины.

Великобритания выделила более 2,3 миллиарда Британских фунтов стерлинга военной помощи Украине. Конференция в Копенгагене состоялась несколько дней назад, чтобы улучшить координацию. Мы взяли на себя лидерство, как я уже упоминал, в отношении обучения, потому что дело не только в снаряжении, им нужно обучение, им нужна логистическая поддержка. Это комплексный пакет и гарантия, что финансирование будет направлено на первостепенные потребности украинцев. Одной из больших задач в будущем является обеспечение того, чтобы украинские военные получали все, что им нужно, а также обеспечение устойчивого финансирования Украины, потому что очевидно, что вторжения оказывают разрушительное воздействие на ее экономику и ее ВВП. Нужно, чтобы все западные союзники, с США во главе, сделали так, чтобы обещанные деньги не просто оставались обещаниями, а были предоставлены. Эти средства должны быть переданы в руки украинского правительства, чтобы оно могло выполнять свою функцию, поддерживать экономику Украины и вести войну.

- Перед саммитом НАТО в Мадриде Литва просила увеличить военный контингент в Балтийском регионе. Достаточно ли принятых мер для его защиты?

- Мы увеличили количество наших войск в Эстонии. И мы получили значительную поддержку Франции в этом, я знаю, что Германия много делает в Литве и стремится увеличить свою численность, не знаю точных деталей. Но, как вы знаете, одним из значительных изменений стало обещание Германии увеличить свои расходы на оборону и военную эффективность. И я думаю, что Литва — отличное место и партнер для немцев, чтобы работать над этим. Так что я думаю, учитывая, что Великобритания и Франция сегодня являются двумя основными европейскими оборонными державами, а зарождающаяся оборонная мощь Германии идет в направлении стран Балтии, я думаю, мы посылаем правильный сигнал. К тому же, конечно, США, которые остаются в центре НАТО, а так же в центре европейской обороны.

- Что вы думаете об ядерных угрозах России в сторону Великобритании?

- Беспечные высказывания путинского режима говорят сами за себя. Это как раз таки и нужно знать о характере этого режима, дезинформации, которую они проводят по всему миру, предполагая, что демократическая Украина является каким-то нацистским государством, когда на самом деле это поведение россиян, которое больше всего напоминает поведение нацизма во время Второй мировой войны. И, знаете, так ясно, что такие разговоры, будь то о Великобритании или любой другой стране мира, неприемлемы. Наш враг - это Путин и его режим, а не российский народ. Что действительно нужно сделать, так это сдержать российскую агрессию. Мы абсолютно полны решимости сделать это, поэтому мы в полной солидарности с нашими союзниками. И что мы должны сделать, так это убедиться, что наша воля сохраняется и что мы не допускаем ползучей нормализации, как бы сказал мой премьер-министр, самого большого врага. Мы должны убедиться, что осознаем этот важный момент для цивилизации, демократии, верховенства закона на международном уровне, и последующие поколения не смогут нас упрекнуть, что мы сделали недостаточно.