Большой переполох с маленькой Литвой. Как страна стала главным врагом Китая среди государств Евросоюза

Литва отказалась посылать дипломатов на Олимпийские игры в знак протеста против нарушения прав человека в Китае. И это лишь очередной шаг в эскалации конфликта. Перед этим, в ноябре, в Вильнюсе открылось официальное представительство Тайваня, что привело в бешенство официальный Пекин.

Официально Китай считает Тайвань своей провинцией и периодически намекает на воссоединение, не исключая и силовые методы. В большинстве стран мира действуют представительства Тайбэя - столицы Тайваня, что помогает избежать конфликтов с КНР.

В ответ Китай исключил Литву из своей таможенной системы, парализовав двустороннюю торговлю. По сути, Пекин уже ввел против Литвы необъявленные экономические санкции. А 22 декабря издание Коммунистической партии Китая The Global Times написало о том, что китайское правительство может наложить на Вильнюс санкции теперь уже официально. Газета назвала Литву "политическим вирусом США в Евросоюзе".

Предыстория. НАТО против Китая

Все началось еще до пандемии, в 2019 году, когда Литва втянулась в масштабное геополитическое и экономическое противостояние, в котором задействованы десятки стран, включая Китай, США, Великобританию, Евросоюз и НАТО.

"Лидеры НАТО, главы государств и правительств, во время встречи в Лондоне [в декабре 2019 года] впервые в истории НАТО согласились с тем, что альянс должен обратить внимание на те последствия для безопасности, к которым приведет рост роли Китая", - заявил тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Эта фраза означала, что союзники по-настоящему обеспокоились ростом китайского влияния в Европе и инвестиций Пекина в масштабные инфраструктурные проекты.

Ранее такое недовольство демонстрировалось только на уровне отдельных европейских стран. Например, Великобритания сначала разрешила, а потом запретила компании Huawei разрабатывать в стране сети 5G — пусть и ценой потери нескольких лет для развития этой технологии. Дания отказалась продавать Китаю военно-морскую базу в Гренландии - из соображений безопасности и под давлением США. В Швеции (она не член НАТО, но его естественный союзник) идет серьезная дискуссия о безопасности уже вложенных китайских инвестиций в энергетический сектор.

Выбор между деньгами и безопасностью

Евросоюз разделял все опасения по поводу безопасности, но параллельно еще с 2013 года работал над инвестиционным договором с Китаем. Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис говорил газете Financial Times, что сделка приведет к "самому амбициозному результату, на который Китай когда-либо соглашался".

Параллельно Китай развивает логистический мегапроект "Новый шелковый путь", который охватывает, в том числе, страны Европы. Пекин готов вкладывать миллиарды евро в развитие инфраструктуры.

Это новые дороги, порты и прямые поставки из Китая. Для Балтийского региона, который традиционно сильно зависит от транспортных потоков из России, это была бы хорошая альтернатива.

Но в результате начавшегося противостояния восточноевропейские и балтийские политики попали в затруднительное положение. С одной стороны, они должны быть солидарны с противниками Пекина из США и НАТО - как стратегическими союзниками, с другой - они должны придерживаться общей политики Евросоюза, который хотел развивать экономическое сотрудничество с Китаем.

Литва сделала свой выбор и добровольно вышла из проекта с китайскими деньгами. Взамен Вильнюс получил то, что в Восточной Европе ценится даже больше денег: усиленную поддержку США и гарантии безопасности.

"Литва - важный партнер для нас в рамках НАТО, это партнер в вопросах обороны и экономики, - говорил в декабре 2021-го официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. - Учитывая, что Литва столкнулась с угрозами, в том числе от Коммунистической партии Китая, значение этого партнерства для нас выросло. Мы укрепляем наше партнерство и приветствуем сближение Литвы и Тайваня".

Литва поднимает тайваньский вопрос

Противостояние между Литвой и Китаем началось в 2019 году с того, что большинство депутатов Сейма и работавший тогда министром иностранных дел Линас Линкявичюс подписались под письмом в ВОЗ с просьбой включить Тайвань в работу организации.

По мнению литовских политиков, Тайвань - "стратегический узел" международной логистики, а его исключение из полноценной работы ВОЗ - вызов для мирового здравоохранения.

Это предсказуемо разозлило Китай, но Пекин тогда ограничился критикой этого письма, не переходя к конкретным действиям.

На первых стадиях конфликта страны все еще продолжали сотрудничать. Министерство транспорта Литвы работало над проектом регулярного железнодорожного сообщения между Вильнюсом и городами Китая. Сначала был подписан меморандум о сотрудничестве, потом в Литву прибыл первый прямой поезд из Китая, начали расти объемы грузоперевозок.

«Китай - крупнейший азиатский рынок, поэтому стремление Литвы стать важным экономическим партнером Китая - понятно и неизбежно", - говорилось в заявлении литовского министерства транспорта.

У этого сотрудничества были и противники. Например, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис выступил против китайских инвестиций в Клайпедский порт - единственный крупный порт Литвы, поскольку это идет вразрез с соображениями безопасности. Китай хотел получить контрольный пакет его акций, но этот же порт использует НАТО для транспортировки техники и персонала.

Осенью 2020 года в Литве прошли парламентские выборы, одна из партий новой коалиции - "Партия свободы" - даже включила пункт о признании независимости Тайваня в свою программу. Это разозлило Китай уже сильнее.

"Это посылает неправильный сигнал сепаратистским силам "независимого Тайваня", что увеличивает угрозу миру в регионе", - говорилось в обращении посольства Китая в Литве.

Затем Литва покинула китайско-европейский форум "17+1" - этот экономический союз существует с 2012 года и объединяет страны Восточной Европы, балканские государства и Китай. Литовские власти решили, что такое сотрудничество "не является полезным".

Весной 2021 года ЕС присоединился к США и ввел санкции в отношении должностных лиц Китая за преследование уйгуров. Китай ответил контрсанкциями, под которые попали, в том числе, двое литовских должностных лиц.

Тогда Европарламент заморозил подписание инвестиционного соглашения с Китаем. Это означало, что общая политическая линия ЕС больше не противоречит линии НАТО. Странам, которые входят в обе эти организации, больше не нужно разрываться между желанием дружить с Пекином и одновременно держать с ним дистанцию.

Большой антикитайский поход

Литва активно занялась укреплением связей с Тайванем. Тайвань, например, передал Литве медицинские маски. Литва отправила в Тайвань вакцины AstraZeneca, в ответ, согласно литовским СМИ, тайванцы начали скупать литовские продукты - продажи шоколада выросли в десять раз.

Литва признала геноцид уйгуров. Китай отозвал посла в Литве, Литва отозвала посла в Китае для консультаций. Литовские силовые структуры посоветовали жителям не покупать китайские телефоны, а уже купленные - выкинуть. Китайские компании одна за другой исключались из тендеров в стратегических сферах ввиду соображений безопасности.

Осенью 2021-го литовские СМИ сообщили, что местные бизнесмены столкнулись со сложностями в Китае: их партнеры отказались продлевать старые контракты и подписывать новые.

"Китай не может официально запретить нашу продукцию. Они делают это обходными путями, различными проверками", - цитирует LRT Гинтараса Берташусса, главу компании Vilvi Group, которая занимается экспортом продуктов питания.

В ноябре официальное представительство Тайваня в Литве начало работу, Китай ответил понижением дипломатических отношений с Литвой - посла сменил поверенный в делах. Китайское посольство в Вильнюсе прекратило выдачу виз.

Далее Китай исключил Литву из таможенного реестра, литовские товары начали застревать в портах и пропадать с полок китайских магазинов.

"Сильная реакция необходима на уровне ЕС, для Китая это будет сигналом того, что политически мотивированное экономическое давление недопустимо", - сказал на это глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

До какой степени накала Литва хочет довести этот конфликт, неясно. Однако, по большому счету, ее потенциальные потери - минимальны. В 2019 году, когда конфликт только начинался, Китай занимал 25 строчку в литовском экспорте и девятую в импорте. Этот объем, по словам литовских политиков, можно заменить сотрудничеством с Тайванем.

Литве сейчас сложно рассчитывать на китайские инвестиции. Однако теряя эти деньги, Вильнюс приобретает поддержку США и союзников по НАТО. В условиях напряженности на белорусской границе и близости России балтийские политики сейчас ценят этот союз больше, чем новый терминал в порту или логистический центр.