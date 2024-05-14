Blue/Yellow передала украинским военным еще 100 защитных комплектов

В комплекты входят индивидуальные противодроны, монокуляры ночного видения и лазерные прицелы, говорится в сообщении.
"Эти комплекты действительно помогают защитить жизни солдат на фронте. Как мы и обещали, представляя кампанию, пожертвования литовцев превращаются в сохраненные жизни. И это особенно важно сейчас, когда агрессор активизирует действия на фронте", сказал один из основателей Blue/Yellow Йонас Оман.
Всего украинским военным уже доставлено 443 индивидуальных противодрона и 224 монокуляра ночного видения и лазерных прицелов.
Длившуюся месяц акцию "Radarom!" организовало LRT совместно с организациями Blue/Yellow, Laisvės TV, Stiprūs kartu (Сильны вместе) и общественным деятелем и журналисткой Ритой Милюте.
В ходе акции "Radarom!" было собрано 8,56 млн евро, на эти средства будет приобретен 1141 комплект безопасного воина. Оборудование, входящее в пакет, произведено литовскими компаниями Brolis Semiconductors и NT Service.
Один комплект безопасного воина стоит 7500 евро. В 2023 году в ходе акции "Radarom!" было собрано более 14 млн евро, на которые было приобретено 17 радаров.