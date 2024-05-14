Blue/Yellow передала украинским военным еще 100 защитных комплектов

В комплекты входят индивидуальные противодроны, монокуляры ночного видения и лазерные прицелы, говорится в сообщении.

"Эти комплекты действительно помогают защитить жизни солдат на фронте. Как мы и обещали, представляя кампанию, пожертвования литовцев превращаются в сохраненные жизни. И это особенно важно сейчас, когда агрессор активизирует действия на фронте", сказал один из основателей Blue/Yellow Йонас Оман.

Всего украинским военным уже доставлено 443 индивидуальных противодрона и 224 монокуляра ночного видения и лазерных прицелов.

Длившуюся месяц акцию "Radarom!" организовало LRT совместно с организациями Blue/Yellow, Laisvės TV, Stiprūs kartu (Сильны вместе) и общественным деятелем и журналисткой Ритой Милюте.