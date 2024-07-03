Blue/Yellow и экс-президент Литвы запустили совместную кампанию поддержки Украины "Пожелания из Литвы"

Согласно сообщению, опубликованному организацией в среду, свой вклад в акцию поддержки, которая продлится все лето, могут внести как жители, так и компании. Во время нее каждый, кто пожертвует 500 евро, будет иметь возможность отправить в Украину дрон со своим именем и личными пожеланиями. По данным организации, поддержка может составлять и меньшую сумму.
„Украина – это наш общий фронт, где каждый из нас может стать болезненным кулаком агрессору. Давайте отправим в бой наши литовские дроны, чтобы они сражались с врагом от нашего имени. Сражались за жизнь, за победу, за будущее“, - цитируется в сообщении Д. Грибаускайте, покровительница акции поддержки „Пожелания из Литвы“.
Отмечается, что на украинском фронте дроны используются для выполнения различных задач, в том числе для разведки, идентификации целей, поддержки связи и непосредственного участия в боевых действиях. Разведывательные дроны помогают определять позиции и передвижения противника, а боевые дроны могут быть вооружены и использованы для поражения целей.
Организация Blue/Yellow работает с 2014 года. На собранные средства она оказывает Украине самую необходимую помощь на фронте, организует обучение украинских солдат и организует миссии литовских медиков на деоккупированные территории Украины.