Блинкявичюте заявляет, что коалицию составят три партии

„Еще до выборов мы встретились с уважаемым Рамунасом, а также с уважаемым Саулюсом. На самом деле мы договорились, что в случае успеха, получив доверие и мандаты избирателей, мы станем теми партиями, которые сформируют левоцентристскую коалицию. Это и произошло“, – заявила журналистам В. Блинкявичюте после встречи с председателем СКЗЛ Р. Карбаускисом.

Тем не менее, В. Блинкявичюте пока не смогла ответить, когда состоится совместная встреча лидеров всех трех возможных коалиционных партий.

„Сейчас не знаю, когда, но мы соберемся“, – сказала она.

В свою очередь председатель СКЗЛ Р. Карбаускис подчеркнул, что перед вторым туром выборов в Сейм нет необходимости в такой встрече.