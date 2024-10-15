Блинкявичюте заявляет, что коалицию составят три партии

„Еще до выборов мы встретились с уважаемым Рамунасом, а также с уважаемым Саулюсом. На самом деле мы договорились, что в случае успеха, получив доверие и мандаты избирателей, мы станем теми партиями, которые сформируют левоцентристскую коалицию. Это и произошло“, – заявила журналистам В. Блинкявичюте после встречи с председателем СКЗЛ Р. Карбаускисом.
Тем не менее, В. Блинкявичюте пока не смогла ответить, когда состоится совместная встреча лидеров всех трех возможных коалиционных партий.
„Сейчас не знаю, когда, но мы соберемся“, – сказала она.
В свою очередь председатель СКЗЛ Р. Карбаускис подчеркнул, что перед вторым туром выборов в Сейм нет необходимости в такой встрече.
„Проводить такую встречу, наверное, было бы бессмысленно, потому что что бы мы на ней обсуждали“, – заявил журналистам Р. Карбаускис.
Во вторник днем председатель СКЗЛ Р. Карбаускис приехал в штаб-квартиру Социал-демократической партии Литвы, расположенную в старом городе Вильнюса, чтобы встретиться с В. Блинкявичюте.
По итогам первого тура выборов в Сейм, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей.
На втором месте – консерваторы с 17 мандатами. За эту партию проголосовало 17,96 проц. избирателей.
На третьем месте – партия „Заря Немана“ с 14, 99 проц. голосов избирателей.
За тройкой лидеров следуют Союз демократов „Во имя Литвы“ с 9,24 проц. голосов, Движение либералов с 7,70 проц. и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 7,02 проц.
По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы.
Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.
За 141 мандат депутата Сейма борются 14 партий и одна коалиция. 71 депутат Сейма избирается по одномандатным округам.
Второй тур выборов в Сейм состоится 27 октября.