Блинкявичюте возглавит список социал-демократов на выборах в Сейм Литвы

„Результаты этих выборов ясно показывают, что люди хотят иметь правительство, которое объединяет, созидает, социально справедливо и уважает людей. Победа президента Гитанаса Науседы во втором туре выборов - это очень четкий сигнал о том, какой политики хочет большинство литовского народа“, - сказала лидер ЛСДП.

„Я очень надеюсь, что такую широкую поддержку народа мы получим и осенью, на выборах в Сейм. Если мы сконцентрируемся. Если будем усердно работать. Если будем уважать избирателей. И если мы не наденем короны слишком рано“, - сказала В. Блинкявичюте.

ЕЙ

Однако, по словам председателя партии, одной из главных задач для социал-демократов на предстоящих выборах станет увеличение поддержки ЛДПГ со стороны столичных избирателей.