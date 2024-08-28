2024.08.28 13:56

Блинкявичюте подтвердила: в случае успеха на выборах в Сейм она возглавит правительство

 
ru.DELFI.lt
Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте подтвердила порталу Delfi, что в случае успеха на выборах в Сейм она возьмет на себя ответственность руководства правительством.

„Как председатель партии я беру на себя всю ответственность и возглавляю список в Сейм. Я это уже говорила и ни от какой ответственности не убегаю – принимаю ее полностью. И, если народ Литвы доверится социал-демократам, я обязательно возьму на себя ответственность за формирование правительства и руководство им. Я никогда не пряталась за чью-то юбку, как некоторые лидеры“, - сказала В. Блинкявичюте в интервью Delfi.

„Это значит, что, если Социал-демократической партии будет доверять большинство жителей Литвы, я, договорившись вместе с президентом и получив доверие нашей партии, возьму на себя ответственность руководства правительством“, - подчеркнула лидер социал-демократов.

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