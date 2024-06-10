2024.06.10 10:52

Блинкявичюте не видит возможной коалиции с консерваторами: мы не можем так поступить

 
ru.DELFI.lt
председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте
председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте

Как уверяет председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте, она не видит возможности создания коалиции вместе с консерваторами после выборов в Сейм. По ее словам, совместная работа с Союзом Отечества- Христианскими демократами Литвы (СО-ХДЛ) негативно скажется в будущем.

„Я не вижу совместной работы в коалиции“, – заявила В. Блинкявичюте на пресс-конференции в понедельник.

„Это было бы нехорошо, заглядывая вперед на 4 года, потому что недовольство властью бывает всегда. Тогда придут радикальные силы, и я не думаю, что это нужно народу Литвы“, – добавила она. Политик надеется, что на осенних выборах в Сейм явка избирателей будет выше.

„Я уверена, что на выборы в Сейм придет гораздо больше избирателей, чем на выборы в Европейский парламент (ЕП), и политическая картина может быть совершенно другой“, – сказала В. Блинкявичюте.

Вилия Блинкявичюте и ранее заявляла, что в случае победы возглавляемой ею партии на выборах в Сейм в этом году она не будет формировать правящую коалицию с консерваторами.

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